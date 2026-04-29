Pequenos produtores ganham mais protagonismo na 20ª Bahia Farm Show

Atrair um número ainda maior de pequenos produtores na Bahia Farm Show 2026 é uma das metas da 20ª edição da feira, em Luís Eduardo Magalhães, de 8 a 13 de junho. Com este intuito, o Pavilhão da Agricultura Familiar foi reposicionado para a área em frente à entrada principal do evento, aumentando a visibilidade e o interesse dos agricultores, além de facilitar o acesso do público aos seus produtos expostos.



No ano passado, o Programa de Caravanas da Bahia Farm Show, coordenada pelo Instituto Aiba, reuniu 393 caravanas de 29 municípios de cinco estados, somando quase 17 mil pessoas, entre pequenos e médios produtores, estudantes de cursos técnicos e universitários da área Agropecuária, investidores e representantes da agricultura familiar.

A mudança de local do pavilhão visando propiciar o protagonismo dos pequenos produtores se alinha às diretrizes da Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) de reforçar a inclusão da agricultura de origem no conceito “Somos um só” da feira este ano.



O Programa de Caravanas da Bahia Farm Show busca ampliar a participação dos pequenos e médios produtores especialmente da macrorregião do Matopiba, formada por partes dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.

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O agricultor Paulo Henrique Pereira de Oliveira, presidente da Associação dos Produtores Rurais das Comunidades de Pau D'arco e Santa Maria, comenta sobre as vantagens marcar presença na Bahia Farm.



“A feira já nos acolheu outras vezes e a gente se sentiu muito à vontade nesse lugar onde tem muitas ofertas, preços bons para a gente negociar”, disse ele, filho de agricultores e nascido no município de Wanderlei. Paulo conta que, ao criarem a entidade, em 2022, e começaram a arrecadar algum dinheiro, pensaram: “por que não participar de uma das maiores feiras do Norte e Nordeste do nosso país?”.

| Foto: Aiba/Divulgação

Inicialmente, relembra, ele e os colegas produtores ficaram apreensivos com o evento de grande porte.



“A gente se assustou um pouco, mas a receptividade das empresas com a gente foi grande. E aí começamos a comprar alguns implementos que foram fundamentais para a nossa produção de rações, pois impactaram diretamente no produto final: o preço do litro de leite para a gente. Recomendo que todos compareçam na Bahia Farm”, incentiva Paulo Henrique.

O também pequeno produtor de leite e gado de corte Paulo Daniel dos Anjos do Nascimento, presidente da Associação Comunitária dos Moradores e Produtores Rurais da Itapira, conta que a estreia dos associados na Bahia Farm se deu na edição passada e rendeu a compra de uma roçadeira.



“Foi muito importante essa aquisição, bem como ver o potencial tecnológico da feira. Vimos máquinas modernas que nunca tínhamos visto em nenhum lugar. Fiquei muito grato pela oportunidade. Este ano, não temos ainda uma expectativa de comprar algum equipamento, mas os preços sabemos que são mais em conta.”

Papel relevante

O diretor da Bahia Farm Show, Alan Malinski, afirma que os pequenos produtores têm um papel relevante na diversidade produtiva e na dinâmica econômica local.



“Eles atuam em diferentes cadeias, contribuem para a circulação de renda e ajudam a sustentar sistemas produtivos mais equilibrados, com capacidade de adaptação a diferentes realidades. A participação deles amplia o alcance da feira e fortalece a base do setor”.



Ele ressalta que o evento oferece produtos e serviços acessíveis a esse público, bem como linhas de crédito com condições específicas para o evento.

| Foto: Aiba/Divulgação

Além disso, acrescenta, os produtores têm acesso ao conhecimento difundido através de palestras, mesas-redondas ou de anúncios proferidos por autoridades governamentais na ocasião.



“Quando visitam a BFS, ficam a par do que está acontecendo no agro na Bahia, no Brasil e no mundo, pois não existe descompasso tecnológico entre o que se vê na feira de Luís Eduardo Magalhães, ou em uma nos Estados Unidos, Alemanha ou Austrália”, compara Alan.

Ainda de acordo com o gestor, a feira vem estruturando o Programa de Caravanas de forma mais organizada e estratégica para ampliar a adesão de produtores, estudantes e instituições, este ano.



“A mobilização é conduzida pelo Instituto Aiba, responsável pela gestão dos dados, articulação com parceiros e recepção das caravanas dentro da feira. Esse trabalho envolve reuniões diretas com prefeituras, sindicatos e entidades locais, que aderem formalmente ao programa e passam a organizar os grupos em seus municípios.”

As caravanas, reforça Israel Miguel, coordenador do programa, cumprem um papel estratégico na difusão de tecnologia. "Ao proporcionar o contato direto com soluções, máquinas, insumos e práticas sustentáveis, a iniciativa promove o intercâmbio de conhecimento e aproxima produtores e estudantes das principais tendências do setor. Também cria oportunidades de negócios, com acesso ao crédito e relacionamento com empresas expositoras.”

O engenheiro agrônomo e professor do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, Caio Márcio Guimarães San, considera que a iniciativa aproxima os estudantes da realidade do setor.



“A participação deles na edição de 2025 na Bahia Farm foi extremamente positiva e enriquecedora, tanto pelo nível de organização da mostra, quanto pela diversidade de tecnologias apresentadas, bem como pela interação com empresas, pesquisadores e produtores”.



A expectativa para esta edição é que a participação estudantil seja maior, envolvendo alunos do curso técnico em Agricultura.

| Foto: Aiba/Divulgação

Mobilização e adesão

O Programa de Caravanas da Bahia Farm opera em parceria com prefeituras, sindicatos e entidades locais, responsáveis pela organização do transporte e pela mobilização dos participantes. A feira, por sua vez, oferece a estrutura, como estacionamento exclusivo e identificação personalizada, visando garantir organização e fluidez no acesso.



A visita tem duração de um dia, das 9h às 17h, sem necessidade de hospedagem. Os organizadores orientam que os interessados em participar das caravanas se cadastrem previamente. As inscrições já estão abertas, através do link https://bfs.expohub.cc/pt-br/public/forms/agro-caravanas-bahia-farm-show-2026

A BFS mantém o modelo de entrada social para produtores rurais com a doação de alimento ou contribuição solidária e garante gratuidade para caravanas de instituições de ensino e organizações sociais, mediante cadastro prévio.



A proposta, conforme Alan Malinski, é reduzir barreiras de acesso e ampliar a participação de um público variado. A feira tem também um caráter educacional, proporcionando entrada gratuita mediante cadastro a instituições de ensino e organizações sem fins lucrativos.