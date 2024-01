Concursos jurídicos: como se preparar para a sua prova oral | A TARDE

O objetivo de todo estudante que se prepara para concurso é tomar posse no cargo público dos seus sonhos, mas para que esse dia chegue, diversas fases têm que ser ultrapassadas. Nas carreiras jurídicas, por exemplo, concurso para juiz, promotor, delegado e defensor, além das fases objetivas, escritas e exames médicos, o candidato é também submetido a uma prova oral.

As provas orais são compostas por questões referentes ao conteúdo programático, sobre as quais os candidatos devem discorrer para uma banca avaliadora, diferenciando-se da forma de estudos e preparação na qual o candidato vinha se preparando, pois exige a apresentação verbal do conhecimento jurídico.

Geralmente, as perguntas deste tipo de avaliação são formuladas a partir de pontos sorteados na véspera da sabatina. É a última fase do concurso, realizada publicamente em um auditório.

Por que a prova oral é tão temida?

O jornal britânico Sunday Times realizou um estudo sobre o medo de falar em público. A pesquisa descobriu que este temor é maior do que o de problemas financeiros, doenças e morte. Impressionante, não é mesmo?

Ser colocado a prova sem tempo para pensar e refletir, ter que responder a uma pergunta, sem poder apagar e refazer a resposta, realmente assusta grande parte da população mundial e no concurso público não é diferente.

Dos 3mil entrevistados no Reino Unido, 41% responderam que o medo de falar em frente a outras pessoas é maior do que os demais indicados acima.

Somado ao temor de falar em público, tem-se ainda que a maioria dos candidatos não estuda para responder, verbalmente, durante a sua jornada acadêmica, vindo a se preocupar tão somente quando já estão habilitados para tal etapa.

A verdade é que começamos a pensar em preparação de falar em público, seja na prova oral ou não, apenas quando estamos prestes a subir no palco, ou a sermos submetidos a sabatina.

Por isso, vou elencar algumas dicas para quem irá enfrentar uma prova oral:

A oratória é composta de 3 elementos: Quem fala, como fala e o conteúdo da fala. É natural que nesse momento o candidato se preocupe demasiadamente com o conteúdo, mas não se engane, a autoridade do interlocutor ao se comunicar e a sua postura são de suma importância.

Confiança: Tenha uma postura confiante! Apresente-se com elegância, sem autoritarismo. Conversando com um ex-examinador, e pautado nas experiências ao ministrar diversas aulas, observamos que insegurança e arrogância são dois fatores que dão ensejo a reprovação. Esta fase é um momento de assertividade, ou seja, ser confiante não se confunde com ser arrogante.

A palavra de ordem é -FALE- Não espere ter 100% certeza para arriscar. Na prova oral devido a tensão, a ansiedade e a eterna sensação de que não se sabe o suficiente, muitos candidatos se sentem intimidados e tendentes a não responderem as perguntas. Não falar nada o resultado será zero, mas ao iniciar uma resposta por meio de um conceito ou um princípio aumenta a sua chance de acertar.

Treine muito! Somente a prática leva a perfeição, pratique, faça simulados, treine com colegas que estejam também habilitados a prova oral, exponha-se, grave-se, e entenda, boas técnicas de oratória serão desenvolvidas com a prática. A hora de errar é nos treinos e não na prova.

Use uma vestimenta adequada: eu sempre brinco que a prova oral é uma entrevista de emprego com perguntas jurídicas. Logo, estar trajado com roupas formais, adequadas para o momento também conta pontos. Use roupa formal e em tons mais sóbrios.

Postura: Fique sempre ereto, sem se curvar. Fechando-se em si mesmo acaba interferindo na sua confiança. Evite ficar travado, com as mãos nos bolsos ou braços cruzados. O ideal é que eles estejam sempre na frente do corpo. Olhe sempre para o seu examinador e evite expressões faciais.

Com o objetivo de auxiliar os futuros profissionais das mais diversas carreiras jurídicas nos aspectos de oratória, a Escola de Magistrados da Bahia, sob a coordenação desta articulista, lança a terceira turma para fase oral do concurso do MP/BA que ocorrerá nos dias 02, 03 e 04 de fevereiro na Sede da EMAB, em Salvador.

As duas primeiras edições foram um sucesso com as vagas esgotadas, o que revela o compromisso da EMAB com o ensino jurídico e a especial atenção dos candidatos para esta importante etapa.

*Josélia Gomes do Carmo é Juíza de Direito TJBA, especialista em Direito Constitucional, Coordenadora e professora dos cursos de oratória da EMAB/BA e de cursos preparatórios para concurso.