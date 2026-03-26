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Descubra o que fazer para comemorar o aniversário de Salvador

ANIVERSARIANTE EM FESTA

De graça! Mais de 20 eventos agitam Aniversário de Salvador; confira

Shows, teatro, feiras e atividades gratuitas ocupam a cidade em data comemorativa

Descubra o que fazer para comemorar o aniversário de Salvador - Foto Shirley Stolze | Ag. A TARDE

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Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

26/03/2026 - 17:05 h | Atualizada em 27/03/2026 - 11:22

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Salvador celebra seus 477 anos com uma programação cultural diversa que toma conta de diferentes pontos da cidade neste fim de semana. Entre shows, espetáculos teatrais, feiras e atividades ao ar livre, moradores e turistas encontram opções para todos os gostos e idades, muitas delas gratuitas.

A cidade de Salvador inicia uma das épocas mais movimentadas do calendário cultural com o Festival da Cidade 2026, que celebra os 477 anos da capital baiana com uma programação extensa e espalhada por diversos bairros.

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Do Centro Histórico à orla, passando por espaços culturais e praças tradicionais, a agenda reúne nomes importantes da música baiana, produções teatrais premiadas e iniciativas que valorizam a cultura periférica e a diversidade artística.

Além das apresentações musicais, o público também pode aproveitar experiências que envolvem bem-estar, práticas esportivas, literatura e atividades voltadas ao público infantil, reforçando o caráter inclusivo da programação.

Saiba o que fazer em Salvador neste fim de semana

🎶 MÚSICA

Concerto da OSBA é um dos destaques neste fim de semana em Salvador
Concerto da OSBA é um dos destaques neste fim de semana em Salvador | Foto: Divulgação

Projeto “Entre o cavaco e a sanfona”

  • Quando: 29 de março (domingo)
  • Atrações: Jairo Barboza, Netto Bittencourt e Norberto Curvêlo
  • Convidados: Banda do Chaves e a cantora Roberta Leal
  • Horário: 16h
  • Onde: Largo da Mariquita (Rio Vermelho)
  • Gratuito e aberto ao público

OSBA em: Série Manuel Inácio da Costa

  • Quando: 29 de março (domingo)
  • Horário: 11h
  • Onde: Santuário Nossa Senhora de Fátima (Colégio Antônio Vieira – Garcia)
  • Regente: Giovanna Elias
  • Solistas: Heinz Schwebel e Alana Rana (trompetes); José Fernandes (violino)
  • Gratuito e aberto ao público

Forró Delas com A Patroa e convidadas – Aniversário de Salvador

  • Quando: 29 de março (domingo)
  • Horário: a partir das 17h
  • Onde: Largo Tereza Batista (Pelourinho)
  • Atrações: Banda A Patroa, Aline Ataíde, Nandoka, Banda Zefa e Nívea Emanuelle
  • Gratuito e aberto ao público

Lançamento do DVD “Bar da Morena”

  • Quando: 28 de março (sábado)
  • Horário: a partir das 16h
  • Onde: Cais Dourado
  • Atrações: Simone Morena, Netto Brito e Silfarley

Show de Larissa Luz – “Rock In Gil”

  • Quando: 26 de março (quinta-feira)
  • Horário: 19h
  • Onde: Espaço Cultural da Barroquinha – Pátio Iyá Nassô
  • Gratuito e aberto ao público

Show de ÀTTØØXXÁ

  • Quando: 27 de março (sexta-feira)
  • Horário: 20h30
  • Onde: Espaço Cultural da Barroquinha – Pátio Iyá Nassô
  • Gratuito e aberto ao público

Show de Duquesa

  • Quando: 28 de março (sábado)
  • Horário: 21h
  • Onde: Espaço Cultural da Barroquinha – Pátio Iyá Nassô
  • Gratuito e aberto ao público

JAM no MAM

  • Quando: 28 de março (sábado)
  • Horário: das 18h às 21h (acesso a partir das 17h)
  • Onde: Museu de Arte Moderna da Bahia (Praça Maestro Letieres Leite – Solar do Unhão)
  • Ingressos: entre R$10 e R$40 (Sympla)
  • Classificação indicativa: Livre (crianças até 2 anos não pagam)

NEOJIBA – Série Salvador Sinfônica 2026

  • Quando: 28 de março (sábado)
  • Horário: 19h
  • Onde: Parque do Queimado – NEOJIBA Liberdade
  • Ingressos: R$ 5 a R$ 10 (Sympla)

Projeto Vamos Ver o Pôr do Sol – Especial Aniversário de Salvador

  • Quando: 29 de março (domingo)
  • Atração principal: Jammil e Uma Noites
  • Convidados: Cheiro de Amor, Gilmelândia e Guga Meyra
  • Abertura: Festa Brega a Dois
  • Horários: manhã (após a Corrida Salvador 10 Milhas) e fim de tarde (pôr do sol)
  • Onde: Ponta de Humaitá
  • Gratuito e aberto ao público

🎭 TEATRO

Peça 'Namíbia, Não!' chega a Salvador
Peça 'Namíbia, Não!' chega a Salvador | Foto: Divulgação

Espetáculo 'Buraquinhos ou o Vento é Inimigo do Picumã'

  • Quando: 27 de março (sexta-feira)
  • Horário: 19h
  • Onde: Praça Dois de Julho (Campo Grande)
  • Gratuito e aberto ao público

Espetáculo 'Dandara na Terra dos Palmares' (infantojuvenil)

  • Quando: 28 de março (sábado)
  • Horário: 15h
  • Onde: Praça Dois de Julho (Campo Grande)
  • Gratuito e aberto ao público

Espetáculo 'Namíbia, Não!'

  • Quando: 28 de março (sábado)
  • Horário: 19h
  • Onde: Praça Dois de Julho (Campo Grande)
  • Gratuito e aberto ao público

Espetáculo 'Infinito' (infantojuvenil)

  • Quando: 29 de março (domingo)
  • Horário: 15h
  • Onde: Praça Dois de Julho (Campo Grande)
  • Gratuito e aberto ao público

Espetáculo 'Candomblé da Barroquinha'

  • Quando: 29 de março (domingo)
  • Horário: 18h
  • Onde: Praça Dois de Julho (Campo Grande)
  • Gratuito e aberto ao público

Espetáculo 'Gira Risas'

  • Quando: 28 de março (sábado)
  • Horário: 16h
  • Onde: Teatro Sesc-Senac Pelourinho
  • Ingresso gratuito (Sympla)

📍 OUTROS

Chega a Salvador o Festival Internacional de Graffiti Bahia de Todas as Cores
Chega a Salvador o Festival Internacional de Graffiti Bahia de Todas as Cores | Foto: Carol Garcia | Divulgação

Festival de Literatura do Salvador – 3ª edição

  • Quando: 26 a 29 de março de 2026
  • Onde: Salvador Shopping (Cinemark – piso L3)
  • Gratuito (mediante inscrição pelo aplicativo do shopping)

Atividades culturais – Movimento Boca de Brasa (9ª edição)

  • Quando: 26 a 28 de março
  • Onde: Quarteirão das Artes Moraes Moreira (Barroquinha)
  • Gratuito e aberto ao público

Parada PCD (Infantil e Adulto) – Viver Salvador

  • Quando: 28 de março (sábado)
  • Horário: 12h às 19h
  • Onde: Farol da Barra

Feira Criativa – Viver Salvador

  • Quando: 28 e 29 de março
  • Horário: 09h às 17h30
  • Onde: Farol da Barra

Feira Gastronômica – Viver Salvador

  • Quando: 28 e 29 de março (sábado e domingo)
  • Horário: 10h às 17h30
  • Onde: Farol da Barra

Canoagem (Infantil e Adulto) – Viver Salvador

  • Quando: 29 de março (domingo)
  • Horários: 08h30 às 12h30 / 14h às 17h
  • Onde: Forte de Santa Maria

Espaço de Saúde e Bem-Estar – Viver Salvador

  • Quando: 29 de março (domingo)
  • Horário: 09h às 17h30
  • Onde: Farol da Barra

Atividades esportivas e recreativas (rua)

  • Quando: 29 de março (domingo)
  • Horário: 09h às 17h
  • Atividades: basquete, futebol, cama elástica, bicicletas e patinetes
  • Onde: Farol da Barra

Festival Bahia de Todas as Cores (BTC)

  • Horário: a partir das 10h
  • Onde: Largo Tereza Batista
  • Gratuito e aberto ao público

Mercado Iaô

  • Quando: 29 de março (domingo)
  • Horário: 10h às 22h
  • Onde: Fábrica Cultural - Largo da Ribeira
  • Atrações: Timbalada
  • Ingressos: 1kg de alimento não perecível, doado na entrada do evento

Volta No Dique 2026 – Aniversário de Salvador

  • Quando: 29 de março (domingo)
  • Horário: 11h
  • Local: Dique do Tororó
  • Atração: MUDEIdeNOME
  • Concentração: Em frente à Arena Fonte Nova

Exposição “Uma história da arte brasileira”

  • Quando: até 28 de junho de 2026 (terça a domingo)
  • Horário: 10h às 18h
  • Onde: Museu de Arte Moderna da Bahia
  • Curadoria: Raquel Barreto e Pablo Lafuente
  • Gratuito e aberta ao público

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agenda cultural Salvador

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