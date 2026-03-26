De graça! Mais de 20 eventos agitam Aniversário de Salvador; confira

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Salvador celebra seus 477 anos com uma programação cultural diversa que toma conta de diferentes pontos da cidade neste fim de semana. Entre shows, espetáculos teatrais, feiras e atividades ao ar livre, moradores e turistas encontram opções para todos os gostos e idades, muitas delas gratuitas.

A cidade de Salvador inicia uma das épocas mais movimentadas do calendário cultural com o Festival da Cidade 2026, que celebra os 477 anos da capital baiana com uma programação extensa e espalhada por diversos bairros.

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Do Centro Histórico à orla, passando por espaços culturais e praças tradicionais, a agenda reúne nomes importantes da música baiana, produções teatrais premiadas e iniciativas que valorizam a cultura periférica e a diversidade artística.



Além das apresentações musicais, o público também pode aproveitar experiências que envolvem bem-estar, práticas esportivas, literatura e atividades voltadas ao público infantil, reforçando o caráter inclusivo da programação.

Saiba o que fazer em Salvador neste fim de semana

🎶 MÚSICA

Concerto da OSBA é um dos destaques neste fim de semana em Salvador | Foto: Divulgação

Projeto “Entre o cavaco e a sanfona”

Quando: 29 de março (domingo)

29 de março (domingo) Atrações: Jairo Barboza, Netto Bittencourt e Norberto Curvêlo

Jairo Barboza, Netto Bittencourt e Norberto Curvêlo Convidados: Banda do Chaves e a cantora Roberta Leal

Banda do Chaves e a cantora Roberta Leal Horário: 16h

16h Onde: Largo da Mariquita (Rio Vermelho)

Largo da Mariquita (Rio Vermelho) Gratuito e aberto ao público

OSBA em: Série Manuel Inácio da Costa

Quando: 29 de março (domingo)

29 de março (domingo) Horário: 11h

11h Onde: Santuário Nossa Senhora de Fátima (Colégio Antônio Vieira – Garcia)

Santuário Nossa Senhora de Fátima (Colégio Antônio Vieira – Garcia) Regente: Giovanna Elias

Giovanna Elias Solistas: Heinz Schwebel e Alana Rana (trompetes); José Fernandes (violino)

Heinz Schwebel e Alana Rana (trompetes); José Fernandes (violino) Gratuito e aberto ao público

Forró Delas com A Patroa e convidadas – Aniversário de Salvador

Quando: 29 de março (domingo)

29 de março (domingo) Horário: a partir das 17h

a partir das 17h Onde: Largo Tereza Batista (Pelourinho)

Largo Tereza Batista (Pelourinho) Atrações: Banda A Patroa, Aline Ataíde, Nandoka, Banda Zefa e Nívea Emanuelle

Banda A Patroa, Aline Ataíde, Nandoka, Banda Zefa e Nívea Emanuelle Gratuito e aberto ao público

Lançamento do DVD “Bar da Morena”

Quando: 28 de março (sábado)

28 de março (sábado) Horário: a partir das 16h

a partir das 16h Onde: Cais Dourado

Cais Dourado Atrações: Simone Morena, Netto Brito e Silfarley

Show de Larissa Luz – “Rock In Gil”

Quando: 26 de março (quinta-feira)

26 de março (quinta-feira) Horário: 19h

19h Onde: Espaço Cultural da Barroquinha – Pátio Iyá Nassô

Espaço Cultural da Barroquinha – Pátio Iyá Nassô Gratuito e aberto ao público

Show de ÀTTØØXXÁ

Quando: 27 de março (sexta-feira)

27 de março (sexta-feira) Horário: 20h30

20h30 Onde: Espaço Cultural da Barroquinha – Pátio Iyá Nassô

Espaço Cultural da Barroquinha – Pátio Iyá Nassô Gratuito e aberto ao público

Show de Duquesa

Quando: 28 de março (sábado)

28 de março (sábado) Horário: 21h

21h Onde: Espaço Cultural da Barroquinha – Pátio Iyá Nassô

Espaço Cultural da Barroquinha – Pátio Iyá Nassô Gratuito e aberto ao público

JAM no MAM

Quando: 28 de março (sábado)

28 de março (sábado) Horário: das 18h às 21h (acesso a partir das 17h)

das 18h às 21h (acesso a partir das 17h) Onde: Museu de Arte Moderna da Bahia (Praça Maestro Letieres Leite – Solar do Unhão)

Museu de Arte Moderna da Bahia (Praça Maestro Letieres Leite – Solar do Unhão) Ingressos: entre R$10 e R$40 (Sympla)

entre R$10 e R$40 (Sympla) Classificação indicativa: Livre (crianças até 2 anos não pagam)

NEOJIBA – Série Salvador Sinfônica 2026

Quando: 28 de março (sábado)

28 de março (sábado) Horário: 19h

19h Onde: Parque do Queimado – NEOJIBA Liberdade

Parque do Queimado – NEOJIBA Liberdade Ingressos: R$ 5 a R$ 10 ( Sympla)

Projeto Vamos Ver o Pôr do Sol – Especial Aniversário de Salvador

Quando: 29 de março (domingo)

29 de março (domingo) Atração principal: Jammil e Uma Noites

Jammil e Uma Noites Convidados: Cheiro de Amor, Gilmelândia e Guga Meyra

Cheiro de Amor, Gilmelândia e Guga Meyra Abertura: Festa Brega a Dois

Festa Brega a Dois Horários: manhã (após a Corrida Salvador 10 Milhas) e fim de tarde (pôr do sol)

manhã (após a Corrida Salvador 10 Milhas) e fim de tarde (pôr do sol) Onde: Ponta de Humaitá

Ponta de Humaitá Gratuito e aberto ao público

🎭 TEATRO

Peça 'Namíbia, Não!' chega a Salvador | Foto: Divulgação

Espetáculo 'Buraquinhos ou o Vento é Inimigo do Picumã'

Quando: 27 de março (sexta-feira)

27 de março (sexta-feira) Horário: 19h

19h Onde: Praça Dois de Julho (Campo Grande)

Praça Dois de Julho (Campo Grande) Gratuito e aberto ao público

Espetáculo 'Dandara na Terra dos Palmares' (infantojuvenil)

Quando: 28 de março (sábado)

28 de março (sábado) Horário: 15h

15h Onde: Praça Dois de Julho (Campo Grande)

Praça Dois de Julho (Campo Grande) Gratuito e aberto ao público

Espetáculo 'Namíbia, Não!'

Quando: 28 de março (sábado)

28 de março (sábado) Horário: 19h

19h Onde: Praça Dois de Julho (Campo Grande)

Praça Dois de Julho (Campo Grande) Gratuito e aberto ao público

Espetáculo 'Infinito' (infantojuvenil)

Quando: 29 de março (domingo)

29 de março (domingo) Horário: 15h

15h Onde: Praça Dois de Julho (Campo Grande)

Praça Dois de Julho (Campo Grande) Gratuito e aberto ao público

Espetáculo 'Candomblé da Barroquinha'

Quando: 29 de março (domingo)

29 de março (domingo) Horário: 18h

18h Onde: Praça Dois de Julho (Campo Grande)

Praça Dois de Julho (Campo Grande) Gratuito e aberto ao público

Espetáculo 'Gira Risas'



Quando: 28 de março (sábado)

28 de março (sábado) Horário: 16h

16h Onde: Teatro Sesc-Senac Pelourinho

Teatro Sesc-Senac Pelourinho Ingresso gratuito (Sympla)

📍 OUTROS

Chega a Salvador o Festival Internacional de Graffiti Bahia de Todas as Cores | Foto: Carol Garcia | Divulgação

Festival de Literatura do Salvador – 3ª edição

Quando: 26 a 29 de março de 2026

26 a 29 de março de 2026 Onde: Salvador Shopping (Cinemark – piso L3)

Salvador Shopping (Cinemark – piso L3) Gratuito (mediante inscrição pelo aplicativo do shopping)

Atividades culturais – Movimento Boca de Brasa (9ª edição)

Quando: 26 a 28 de março

26 a 28 de março Onde: Quarteirão das Artes Moraes Moreira (Barroquinha)

Quarteirão das Artes Moraes Moreira (Barroquinha) Gratuito e aberto ao público

Parada PCD (Infantil e Adulto) – Viver Salvador

Quando: 28 de março (sábado)

28 de março (sábado) Horário: 12h às 19h

12h às 19h Onde: Farol da Barra

Feira Criativa – Viver Salvador

Quando: 28 e 29 de março

28 e 29 de março Horário: 09h às 17h30

09h às 17h30 Onde: Farol da Barra

Feira Gastronômica – Viver Salvador

Quando: 28 e 29 de março (sábado e domingo)

28 e 29 de março (sábado e domingo) Horário: 10h às 17h30

10h às 17h30 Onde: Farol da Barra

Canoagem (Infantil e Adulto) – Viver Salvador

Quando: 29 de março (domingo)

29 de março (domingo) Horários: 08h30 às 12h30 / 14h às 17h

08h30 às 12h30 / 14h às 17h Onde: Forte de Santa Maria

Espaço de Saúde e Bem-Estar – Viver Salvador

Quando: 29 de março (domingo)

29 de março (domingo) Horário: 09h às 17h30

09h às 17h30 Onde: Farol da Barra

Atividades esportivas e recreativas (rua)

Quando: 29 de março (domingo)

29 de março (domingo) Horário: 09h às 17h

09h às 17h Atividades: basquete, futebol, cama elástica, bicicletas e patinetes

basquete, futebol, cama elástica, bicicletas e patinetes Onde: Farol da Barra

Festival Bahia de Todas as Cores (BTC)

Horário: a partir das 10h

a partir das 10h Onde: Largo Tereza Batista

Largo Tereza Batista Gratuito e aberto ao público

Mercado Iaô

Quando: 29 de março (domingo)

29 de março (domingo) Horário: 10h às 22h

10h às 22h Onde: Fábrica Cultural - Largo da Ribeira

Fábrica Cultural - Largo da Ribeira Atrações: Timbalada

Timbalada Ingressos: 1kg de alimento não perecível, doado na entrada do evento

Volta No Dique 2026 – Aniversário de Salvador

Quando: 29 de março (domingo)

29 de março (domingo) Horário: 11h

Local: Dique do Tororó

Dique do Tororó Atração: MUDEIdeNOME

Concentração: Em frente à Arena Fonte Nova

Exposição “Uma história da arte brasileira”