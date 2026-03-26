De graça! Mais de 20 eventos agitam Aniversário de Salvador; confira

Por Beatriz Santos
Siga o A TARDE no Google
Salvador celebra seus 477 anos com uma programação cultural diversa que toma conta de diferentes pontos da cidade neste fim de semana. Entre shows, espetáculos teatrais, feiras e atividades ao ar livre, moradores e turistas encontram opções para todos os gostos e idades, muitas delas gratuitas.
A cidade de Salvador inicia uma das épocas mais movimentadas do calendário cultural com o Festival da Cidade 2026, que celebra os 477 anos da capital baiana com uma programação extensa e espalhada por diversos bairros.
Leia Também:
Do Centro Histórico à orla, passando por espaços culturais e praças tradicionais, a agenda reúne nomes importantes da música baiana, produções teatrais premiadas e iniciativas que valorizam a cultura periférica e a diversidade artística.
Além das apresentações musicais, o público também pode aproveitar experiências que envolvem bem-estar, práticas esportivas, literatura e atividades voltadas ao público infantil, reforçando o caráter inclusivo da programação.
Saiba o que fazer em Salvador neste fim de semana
🎶 MÚSICA
Projeto “Entre o cavaco e a sanfona”
- Quando: 29 de março (domingo)
- Atrações: Jairo Barboza, Netto Bittencourt e Norberto Curvêlo
- Convidados: Banda do Chaves e a cantora Roberta Leal
- Horário: 16h
- Onde: Largo da Mariquita (Rio Vermelho)
- Gratuito e aberto ao público
OSBA em: Série Manuel Inácio da Costa
- Quando: 29 de março (domingo)
- Horário: 11h
- Onde: Santuário Nossa Senhora de Fátima (Colégio Antônio Vieira – Garcia)
- Regente: Giovanna Elias
- Solistas: Heinz Schwebel e Alana Rana (trompetes); José Fernandes (violino)
- Gratuito e aberto ao público
Forró Delas com A Patroa e convidadas – Aniversário de Salvador
- Quando: 29 de março (domingo)
- Horário: a partir das 17h
- Onde: Largo Tereza Batista (Pelourinho)
- Atrações: Banda A Patroa, Aline Ataíde, Nandoka, Banda Zefa e Nívea Emanuelle
- Gratuito e aberto ao público
Lançamento do DVD “Bar da Morena”
- Quando: 28 de março (sábado)
- Horário: a partir das 16h
- Onde: Cais Dourado
- Atrações: Simone Morena, Netto Brito e Silfarley
Show de Larissa Luz – “Rock In Gil”
- Quando: 26 de março (quinta-feira)
- Horário: 19h
- Onde: Espaço Cultural da Barroquinha – Pátio Iyá Nassô
- Gratuito e aberto ao público
Show de ÀTTØØXXÁ
- Quando: 27 de março (sexta-feira)
- Horário: 20h30
- Onde: Espaço Cultural da Barroquinha – Pátio Iyá Nassô
- Gratuito e aberto ao público
Show de Duquesa
- Quando: 28 de março (sábado)
- Horário: 21h
- Onde: Espaço Cultural da Barroquinha – Pátio Iyá Nassô
- Gratuito e aberto ao público
JAM no MAM
- Quando: 28 de março (sábado)
- Horário: das 18h às 21h (acesso a partir das 17h)
- Onde: Museu de Arte Moderna da Bahia (Praça Maestro Letieres Leite – Solar do Unhão)
- Ingressos: entre R$10 e R$40 (Sympla)
- Classificação indicativa: Livre (crianças até 2 anos não pagam)
NEOJIBA – Série Salvador Sinfônica 2026
- Quando: 28 de março (sábado)
- Horário: 19h
- Onde: Parque do Queimado – NEOJIBA Liberdade
- Ingressos: R$ 5 a R$ 10 (Sympla)
Projeto Vamos Ver o Pôr do Sol – Especial Aniversário de Salvador
- Quando: 29 de março (domingo)
- Atração principal: Jammil e Uma Noites
- Convidados: Cheiro de Amor, Gilmelândia e Guga Meyra
- Abertura: Festa Brega a Dois
- Horários: manhã (após a Corrida Salvador 10 Milhas) e fim de tarde (pôr do sol)
- Onde: Ponta de Humaitá
- Gratuito e aberto ao público
🎭 TEATRO
Espetáculo 'Buraquinhos ou o Vento é Inimigo do Picumã'
- Quando: 27 de março (sexta-feira)
- Horário: 19h
- Onde: Praça Dois de Julho (Campo Grande)
- Gratuito e aberto ao público
Espetáculo 'Dandara na Terra dos Palmares' (infantojuvenil)
- Quando: 28 de março (sábado)
- Horário: 15h
- Onde: Praça Dois de Julho (Campo Grande)
- Gratuito e aberto ao público
Espetáculo 'Namíbia, Não!'
- Quando: 28 de março (sábado)
- Horário: 19h
- Onde: Praça Dois de Julho (Campo Grande)
- Gratuito e aberto ao público
Espetáculo 'Infinito' (infantojuvenil)
- Quando: 29 de março (domingo)
- Horário: 15h
- Onde: Praça Dois de Julho (Campo Grande)
- Gratuito e aberto ao público
Espetáculo 'Candomblé da Barroquinha'
- Quando: 29 de março (domingo)
- Horário: 18h
- Onde: Praça Dois de Julho (Campo Grande)
- Gratuito e aberto ao público
Espetáculo 'Gira Risas'
- Quando: 28 de março (sábado)
- Horário: 16h
- Onde: Teatro Sesc-Senac Pelourinho
- Ingresso gratuito (Sympla)
📍 OUTROS
Festival de Literatura do Salvador – 3ª edição
- Quando: 26 a 29 de março de 2026
- Onde: Salvador Shopping (Cinemark – piso L3)
- Gratuito (mediante inscrição pelo aplicativo do shopping)
Atividades culturais – Movimento Boca de Brasa (9ª edição)
- Quando: 26 a 28 de março
- Onde: Quarteirão das Artes Moraes Moreira (Barroquinha)
- Gratuito e aberto ao público
Parada PCD (Infantil e Adulto) – Viver Salvador
- Quando: 28 de março (sábado)
- Horário: 12h às 19h
- Onde: Farol da Barra
Feira Criativa – Viver Salvador
- Quando: 28 e 29 de março
- Horário: 09h às 17h30
- Onde: Farol da Barra
Feira Gastronômica – Viver Salvador
- Quando: 28 e 29 de março (sábado e domingo)
- Horário: 10h às 17h30
- Onde: Farol da Barra
Canoagem (Infantil e Adulto) – Viver Salvador
- Quando: 29 de março (domingo)
- Horários: 08h30 às 12h30 / 14h às 17h
- Onde: Forte de Santa Maria
Espaço de Saúde e Bem-Estar – Viver Salvador
- Quando: 29 de março (domingo)
- Horário: 09h às 17h30
- Onde: Farol da Barra
Atividades esportivas e recreativas (rua)
- Quando: 29 de março (domingo)
- Horário: 09h às 17h
- Atividades: basquete, futebol, cama elástica, bicicletas e patinetes
- Onde: Farol da Barra
Festival Bahia de Todas as Cores (BTC)
- Horário: a partir das 10h
- Onde: Largo Tereza Batista
- Gratuito e aberto ao público
Mercado Iaô
- Quando: 29 de março (domingo)
- Horário: 10h às 22h
- Onde: Fábrica Cultural - Largo da Ribeira
- Atrações: Timbalada
- Ingressos: 1kg de alimento não perecível, doado na entrada do evento
Volta No Dique 2026 – Aniversário de Salvador
- Quando: 29 de março (domingo)
- Horário: 11h
- Local: Dique do Tororó
- Atração: MUDEIdeNOME
- Concentração: Em frente à Arena Fonte Nova
Exposição “Uma história da arte brasileira”
- Quando: até 28 de junho de 2026 (terça a domingo)
- Horário: 10h às 18h
- Onde: Museu de Arte Moderna da Bahia
- Curadoria: Raquel Barreto e Pablo Lafuente
- Gratuito e aberta ao público
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes