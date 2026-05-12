A TARDE reformula portal com foco em modernidade e experiência do usuário

A TARDE apresenta nova versão do site - Foto: Iarla Queiroz / Ag. A TARDE

O portal A TARDE está de cara nova. A partir desta terça-feira, 12, a experiência de consumir notícias no site do grupo de comunicação mais tradicional da Bahia passa a ser mais fluida e moderna. A reformulação foca em tecnologia de ponta para garantir uma navegação otimizada e agradável aos leitores.

O novo layout tem como objetivos centrais a eliminação de ruídos visuais e a melhor hierarquização das notícias. Além disso, a mudança facilita o acesso às reportagens especiais e promove uma integração profunda com outras plataformas do grupo, como o A TARDE Play e a rádio A TARDE FM.

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"Trabalhamos para que a estética caminhasse lado a lado com a funcionalidade. O portal agora oferece uma navegação intuitiva, pensada para que o visitante encontre o que precisa de forma orgânica. Cada elemento foi planejado para valorizar o conteúdo jornalístico em qualquer dispositivo", destaca Rafael Tiago Nunes, coordenador do portal A TARDE.

Protagonismo ao jornalismo de profundidade

Com uma linha editorial que abrange de política e cidades a esporte e cultura, o portal reforça seu compromisso em reportar os impactos dos fatos na vida da população. A nova homepage amplia a visibilidade de conteúdos exclusivos logo no topo, com destaque especial para as grandes reportagens do A TARDE Destaque, publicadas aos sábados.

Seja na cobertura da política nacional e local ou nos bastidores do esporte baiano, acompanhar o conteúdo de credibilidade do Grupo A TARDE tornou-se uma tarefa mais simples, rápida e visualmente impactante.

Integração e novas funcionalidades

Ao acessar o novo portal, o leitor pode ouvir a programação ao vivo da rádio A TARDE FM, uma das mais ouvidas do estado, diretamente pela interface do site. A ferramenta consolida a estratégia de unificar as plataformas do grupo em um só lugar.

A homepage também ganha uma aba dedicada ao Cineinsite, referência nacional em cinema e séries.

Para os torcedores, a editoria de esportes foi totalmente remodelada, facilitando o acesso a notícias de Bahia e Vitória, além de tabelas de jogos e classificações atualizadas em temp real.

Outros serviços, como o Clube A TARDE e a Edição Digital, também ganharam atalhos facilitados.

Mais protagonismo ao esporte

Destaque de audiência do portal A TARDE, a editoria de esportes estreia um novo layout que prioriza o futebol sem negligenciar a ampla cobertura das demais modalidades e do cenário olímpico. O reconhecimento desse trabalho veio no último mês com o prêmio da Sudesb, que elegeu A TARDE como o melhor site de esportes da Bahia em 2025.

A partir de agora, o fã de esportes conta com uma experiência multimídia ampliada. A equipe de A TARDE atualizará diariamente vídeos com os melhores momentos de diversas competições, permitindo que o público acompanhe os lances capitais em um só lugar.

Trechos da nova editoria de esportes do portal A TARDE | Foto: Reprodução

Além do conteúdo audiovisual, o portal oferece tabelas de jogos e classificações atualizadas em tempo real, com atenção especial à Série A do Campeonato Brasileiro.

A expansão da cobertura também abraça o cenário internacional e o portal A TARDE lançará uma página especial para a Copa do Mundo, que acontece entre junho e julho deste ano. O conteúdo multimídia, as tabelas e os jogos serão complementos para reportagens especiais, reforçando a força do esporte do grupo de comunicação mais tradicional do Nordeste.