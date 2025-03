Editorial - A escolha pelo perigo

BA-099: Estrada do Coco é vendida por R$ 200 milhões - Foto: Agerba | Divulgação

Ao embarcar no veículo de transporte, o passageiro faz uma escolha pela vida pois sua vontade é chegar ao local onde o espera um bem-querer, o trabalho para sua subsistência e até o culto no louvor de sua preferência.

Seguindo esta premissa comum a toda a espécie ao redor do mundo, é de se esperar coerência ao confiar ao cinto de segurança metade das chances de sobreviver em caso de acidente.

No entanto, o cenário baiano configura quase uma “desobediência civil espontânea” 20 anos depois da lei obrigando o gesto de afivelar-se a fim de evitar a projeção do corpo fora do assento na hipótese de “batida”.

A Polícia Federal contou no caminho de 200% o aumento do número de autuações entre 2023 e 2024: de 9.688 registros relacionados à infração, a quantidade foi a 26.586. Nos dois meses deste ano, são 2.211.

Obviamente, rodovias de maior movimento e municípios mais populosos terão necessariamente registros de frente, resta a dúvida se passamos a contar assiduamente, pois trata-se de variável relevante para o resultado.

As autoridades legislativas não parecem acreditar na hipótese de o cidadão querer, ele próprio, proteger-se, pois foi preciso prever no artigo 167 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) uma multa de quase 200 reais.

Mesmo “doendo no órgão mais sensível” – o “bolso" – segundo o dito popular, a estatística nas auto-estradas da Bahia poderia deixar desapontado o sueco criador do cinco de três pontas, Nils Bohlin, a quem se atribui ter salvo mais de 1 milhão de vidas desde a estreia, na Volvo, em 1958.

A utilização incorreta do equipamento foi um dos itens resultantes nas 55 mortes de 2023; 73 em 2024; e este ano a cova foi o fim da linha de sete pessoas por terem escolhido chegar, mas sem cuidar-se para não antecipar o destino final de todos os seres vivos.

A negligência indicia, por tabela, uma população incapaz de sequer perceber na imposição do Estado, a lacuna deixada por ela mesma, pois se fosse moralmente educada estaria reivindicando cintos em vez de ignorá-los.