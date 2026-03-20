Editorial - A gangorra democrática

Donald Trump e Lula - Foto: © Ricardo Stuckert

Não são pequenos nem poucos os defeitos da democracia, assim como ainda está para ser inventado regime político melhor vocacionado para o convívio. À parte esta figura de forte paradoxo, a inclinação democrática ao diálogo acolhe os divergentes e, entre eles, as surpresas.

A mais recente delas é a ultrapassagem dos Estados Unidos pelo Brasil, quando se verificam aspectos relacionados à saúde dos estados de direito. Estudo realizado pela Universidade de Gotemburgo, na Suécia, referência acadêmica no tema, sinaliza uma gangorra entre os dois países.

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Os estadunidenses descem, atirados ao abismo da guerra, da mentira e do desprezo pela vida, do ódio à ciência e às civilizações, além do culto à pedofilia. Os brasileiros sobem, contrariando a gravidade fascista, ao liderar a resistência contra a normalização dos absurdos urdidos por um Tio Sam em demência.

Washington apresenta como sintoma de declínio um Judiciário incapaz de punir quem liderou a invasão de seu Capitólio – com três mortos. Já a alta corte de Brasília dá exemplo com a detenção de delinquentes articuladores de golpe de estado, levando o líder a 27 anos de prisão.

A classificação divulgada pela universidade sueca posicionou o Brasil em 28º lugar; já os Estados Unidos despencaram para o 51º. O campeão mundial da Copa da democracia liberal é a Dinamarca; o podium é todo de países nórdicos: vice-campeã a Suécia, e terceiro, a Noruega.

Um dado preocupante é o retrocesso apontado em três entre cada dez nações, rumo ao declínio do direito, a partir do modelo de Leviatã proposto por Hobbes. Dentro deste universo, um outro recorte é de dar insônia aos defensores dos regulamentos: a Europa apresenta forte tendência a descenso.

Hungria, Polônia e Itália puxam a fila de países em crise, fortalecendo a hipótese de um planeta em processo de degradação, rumo a nova era de pesadelos. Como exceção iluminada, em meio ao túnel dominado pelo breu, a Alemanha, onde o nazismo se criou, aparece como sinal de possível terapia da humanidade.