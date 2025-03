Editorial - Eliminar a discriminação

- Foto: Reprodução/Alesp

Hoje é Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, criado pelas Nações Unidas (ONU), como boa tática de convergência dos países filiados visando construir juntos um mundo melhor.

No Brasil, a ideia é defender e incentivar as medidas adotadas em todas as esferas de poder, além de promover, pela via da educação, as estratégias pedagógicas de persuasão visando combater o chamado “racismo estrutural”.

Mantém-se a meta de mudar o perfil do país, na condição de “utopia”, aquilo pelo qual lutamos, em conflitos incessantes e diuturnos contra as forças reativas herdeiras do escravismo, acolhidas em ideários conservadores.

O pensamento ganha protagonismo quando se sabe da importância de buscar a sabedoria estratégica no sentido de favorecer o convívio entre cidadãs e cidadãos, configurando a prática oposta como crime racial rigorosamente punido.

A mobilização de recursos por parte das multidões de expropriados de seus direitos, mesmo depois da suposta abolição, tem seu efeito na realização da 4ª Conferência Estadual da Promoção da Igualdade Racial. Vale acrescentar à denominação oficial pioneira o acréscimo de dedicar-se o dia de hoje também ao combate à intolerância diante das tradições das raízes de matrizes africanas e nações do candomblé.

O evento tem a legitimação dos poderes constituídos, ao ser lançada na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, acolhendo a Casa a proposta de justiça equitativa. Entre os contrastes de epiderme, associada à classe social, há contextos de antagonismo pleno, ocupando os não-pretos os cargos de maior relevo, enquanto a massa de presidiários, por exemplo, é de afrobrasileiros.

A saída necessária é desmantelar o conjunto de práticas discriminatórias impregnadas na organização da sociedade; assim como foi possível derrubar a inominável escravidão, o final feliz pelo qual se luta, por um Brasil de todas e todos, em condições equitativas de ocupar o espaço social.