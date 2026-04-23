Engenharia que avança e não recua

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A engenharia é mais do que uma profissão: é um compromisso com o desenvolvimento, com a segurança e com a qualidade de vida da sociedade. Em cada obra, em cada projeto e em cada solução técnica, está presente o trabalho de profissionais que constroem, silenciosamente, o presente e o futuro da Bahia. Em abril, mês dedicado aos profissionais da engenharia, e também período em que celebramos o aniversário do Crea-BA , essa reflexão se torna ainda mais necessária. Ainda assim, é preciso reconhecer que a valorização dessa categoria não tem acompanhado a sua real importância.



Ao falarmos de engenharia, é fundamental lembrar que o Sistema também reúne profissionais de diferentes áreas que, juntos, sustentam o desenvolvimento do estado: engenheiros, agrônomos, geocientistas, tecnólogos e técnicos das mais diversas especialidades. São esses profissionais que atuam diretamente na infraestrutura, na produção agrícola, na indústria, no meio ambiente e na inovação, garantindo qualidade, segurança e progresso para a sociedade.



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Vivemos um momento decisivo. O mercado exige mais eficiência, inovação e responsabilidade, enquanto os profissionais enfrentam desafios como a precarização das contratações, a desvalorização técnica e a burocracia que dificulta o exercício pleno da profissão. Diante desse cenário, é essencial fortalecer uma agenda que coloque esses profissionais no centro das decisões e que assegure condições dignas para o exercício de suas atividades.



Valorizar essas profissões passa, necessariamente, pelo respeito ao salário mínimo profissional, pela defesa de critérios técnicos nas contratações públicas e pela ampliação do acesso a oportunidades. Não se trata apenas de proteger a categoria, mas de garantir que a sociedade receba serviços de qualidade, executados por profissionais devidamente habilitados e reconhecidos.



Ao mesmo tempo, é urgente avançar na modernização dos processos. A tecnologia deve ser aliada do profissional, reduzindo entraves, acelerando análises e tornando o sistema mais acessível, especialmente para aqueles que atuam no interior. Democratizar o acesso, descentralizar serviços e aproximar o Conselho da realidade dos profissionais são passos fundamentais para uma atuação mais forte e inclusiva.



Outro ponto essencial é a integração com o mercado e com as entidades de classe. Criar pontes entre profissionais e oportunidades, estimular o empreendedorismo e fortalecer parcerias institucionais são caminhos concretos para ampliar horizontes e gerar desenvolvimento econômico.

Mas nenhuma transformação será completa sem olhar para as pessoas. Servidores valorizados, capacitados e com boas condições de trabalho são parte fundamental de um sistema eficiente. Da mesma forma, é preciso investir em uma fiscalização mais inteligente, que oriente, previna e proteja a sociedade, combatendo o exercício ilegal das profissões.

Este é um chamado à categoria. Um convite à união, à consciência e ao protagonismo. A engenharia e as demais áreas tecnológicas têm força, conhecimento e capacidade para liderar o desenvolvimento da Bahia. O que se espera, agora, é que cada profissional reconheça seu papel e contribua, ativamente, para construir uma realidade mais justa, inovadora e sustentável.