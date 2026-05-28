Quando a luz esquece da sombra

Existe algo profundamente perturbador quando percebemos que a mesma pessoa capaz de acolher dores humanas, conduzir reflexões profundas e tocar a alma de alguém, também pode atravessar limites e se tornar abusadora. O que acontece dentro de um ser humano para que isso seja possível?

Em que momento alguém deixa de servir à luz e começa a servir à própria imagem iluminada? Talvez a questão mais difícil seja justamente esta: luz e sombra não habitam pessoas diferentes. Habitam a mesma psique. E, talvez, um dos maiores perigos do ser humano seja acreditar-se consciente demais. Evoluído demais. Espiritualizado demais. Bom demais. Porque aquilo que negamos em nós não desaparece; apenas desce silenciosamente para a sombra.

Tudo sobre Artigos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Quantas vezes alguém constrói uma identidade tão sustentada em ser “o curador”, “o terapeuta”, “o guru”, “o líder”, “o consciente”, que já não consegue reconhecer a própria escuridão? E, o que acontece quando uma pessoa passa a acreditar mais na imagem que sustenta do que na humanidade que carrega?

A sombra não aceita exílio. Ela continua viva...E, quando não é reconhecida, começa a agir pelas costas da consciência. Às vezes como sedução. Às vezes como necessidade de poder. Às vezes como manipulação emocional. Às vezes como a perigosa sensação de estar acima dos próprios limites humanos.

O problema não é ter se aproximado da luz, da consciência ou da espiritualidade. O perigo é quando alguém acredita que “é” essa luz.

Mas, em que instante o ser humano deixa de se relacionar humildemente com a consciência e começa a identificar-se com ela? Em que momento o cuidado vira domínio? A condução vira poder? A escuta vira sedução? A admiração vira autorização? Talvez esse seja um dos fenômenos mais perigosos dentro dos espaços terapêuticos e espirituais: quando alguém passa a acreditar que pode atravessar os limites do outro sem perceber que já perdeu os próprios.

É onde cabe uma afirmação de Jung que diz: Onde o amor impera, não há desejo de poder; e onde o poder predomina, há falta de amor. Porque o amor verdadeiro não captura. Não invade. Não manipula. Não transforma o outro em extensão do próprio ego. O amor devolve o outro para si mesmo. E, talvez, toda vez que alguém se acredita “acima” do humano, comece, lentamente a perder a própria humanidade.

No fundo, o perigo nunca esteve na sombra. A sombra faz parte da condição humana. O perigo começa quando alguém acredita ter se tornado apenas luz; e é nesse exato instante que a escuridão deixe de ser percebida e passe a conduzir silenciosamente a consciência pelas costas.

Talvez amadurecer espiritualmente não seja eliminar a sombra. Mas lembrar-se dela com humildade.