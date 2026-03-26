Quando o meme deixa de ser piada: trend nas redes reacende debate sobre machismo camuflado

Do TikTok para o tribunal: A investigação que quer punir o machismo disfarçado de humor nas redes - Foto: Imagem criada por Gemini com ferramentas IA

Uma trend que viralizou nas últimas semanas reacendeu o debate sobre violência contra mulheres no ambiente digital. Em vídeos que circulam principalmente no TikTok e no Instagram, homens simulam como reagiriam caso recebessem um “não” em um pedido de namoro ou casamento. As encenações, muitas vezes apresentadas em tom de humor, mostram reações agressivas à rejeição feminina e levantaram questionamentos sobre os limites entre entretenimento e incentivo à violência.

Conhecida como “caso ela diga não”, a tendência reúne criadores de conteúdo que encenam possíveis reações diante da recusa. Em algumas gravações aparecem socos, chutes ou ataques simulados contra objetos que representam mulheres, acompanhados de frases que sugerem uma espécie de “preparação” para lidar com a rejeição. A repercussão foi tão grande que o caso passou a ser investigado pela Polícia Federal após denúncia encaminhada pela Advocacia-Geral da União (AGU), que apontou possível incitação à violência.

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Para especialistas em comportamento digital, o episódio evidencia um fenômeno cada vez mais discutido no ambiente online: o chamado machismo camuflado nas redes sociais. Trata-se de manifestações de sexismo que aparecem disfarçadas de piadas, memes ou comentários aparentemente inofensivos, mas que acabam reforçando estereótipos de gênero e naturalizando atitudes agressivas.

Entre o humor e a reprodução de estereótipos

O machismo camuflado costuma aparecer em conteúdos que fazem parte da linguagem cotidiana da internet. Comentários, vídeos curtos e memes podem, muitas vezes sem intenção explícita, ridicularizar comportamentos femininos, questionar capacidades ou transformar situações de rejeição em motivo de exposição pública. Quando esse tipo de material passa a circular de forma massiva, especialistas alertam que isso contribui para reforçar percepções desiguais sobre o papel das mulheres na sociedade.

Esse cenário também dialoga com o crescimento das denúncias de violência digital no país. Dados da Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos da SaferNet indicam que notificações relacionadas à misoginia online cresceram nos últimos anos. A ampliação do debate sobre segurança digital tem mostrado que muitas dessas manifestações começam justamente em publicações que parecem apenas humorísticas, mas carregam mensagens discriminatórias.

Educação digital e o debate entre jovens

Diante desse contexto, especialistas em educação e comportamento defendem que a discussão sobre respeito e convivência no ambiente digital precisa começar cada vez mais cedo. Adolescentes e jovens estão entre os principais usuários da internet e também figuram como grandes produtores de tendências que se espalham rapidamente. Por isso, incentivar uma leitura crítica sobre memes, vídeos e discursos que circulam online se tornou parte importante dos processos educativos.

Em Salvador, iniciativas pedagógicas já começam a trazer esse debate para dentro das escolas. No Colégio Marista Salvador, cerca de 579 estudantes participaram da palestra “É meme ou é violência? Onde termina a brincadeira e começa o ataque?”, que discutiu os limites entre humor e violência simbólica no ambiente digital.

A conversa foi conduzida pela psicóloga Sarah Mabell Ramos, formada pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e que atua com adolescentes em projetos de educação socioemocional, inclusive na instituição. Durante a palestra, ela explicou que muitos conteúdos compartilhados nas redes sociais reproduzem formas de machismo que, por estarem disfarçadas de humor ou entretenimento, acabam passando despercebidas pelos próprios usuários.

Segundo a especialista, memes e tendências virais podem funcionar como mecanismos de reprodução de estereótipos de gênero quando ridicularizam comportamentos femininos, questionam a autonomia das mulheres ou tratam a rejeição como motivo de agressividade. “Esses conteúdos muitas vezes parecem inofensivos, mas ajudam a naturalizar discursos de desvalorização e desrespeito”, explicou.

Durante a atividade, Sarah também destacou que esse tipo de manifestação está inserido em um contexto mais amplo de machismo estrutural, presente tanto no ambiente digital quanto nas relações sociais do cotidiano. Entre os pontos discutidos com os estudantes estiveram situações que reforçam desigualdades de gênero, como a ideia de que determinadas responsabilidades, especialmente no âmbito doméstico, seriam atribuídas prioritariamente às mulheres, quando deveriam ser compartilhadas de forma equilibrada.

A psicóloga também chamou atenção para o fato de que ataques virtuais frequentemente reproduzem desigualdades sociais já existentes fora da internet. Em muitos casos, mulheres negras acabam sendo alvo preferencial dessas manifestações, evidenciando como preconceitos relacionados à raça, gênero e classe social podem se combinar e ampliar situações de violência simbólica.

Outro ponto discutido foi a forma como algumas tendências nas redes sociais relativizam ou desrespeitam o “não” da mulher, o que pode contribuir para a naturalização de comportamentos de pressão, controle ou violência. Para a especialista, promover esse tipo de reflexão entre adolescentes é fundamental para desenvolver uma leitura crítica sobre os conteúdos que circulam nas redes e sobre o impacto que eles podem gerar.

Entre os estudantes, a discussão também despertou reflexões sobre comportamentos muitas vezes naturalizados no ambiente digital. Para o aluno Bernardo Chagas Brito, do 3º ano do ensino médio, a palestra ajudou a ampliar o olhar sobre situações que aparecem com frequência nas redes sociais. “É notório a existência de um machismo disfarçado de meme em diversas publicações compartilhadas na mídia. Pensamentos extremamente enraizados na sociedade”, afirmou.

A popularização das redes transformou os memes em uma das principais linguagens da internet contemporânea, mas também ampliou a responsabilidade sobre aquilo que é produzido e compartilhado. Especialistas lembram que o humor pode ser uma forma legítima de expressão, desde que não dependa da humilhação ou da desvalorização de outras pessoas. Em um ambiente cada vez mais conectado, o desafio é justamente incentivar uma cultura digital mais consciente, especialmente entre as novas gerações.