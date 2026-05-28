Segurança viária é política de todos os dias

Salvar vidas no trânsito é uma responsabilidade que não cabe em um único mês. O Maio Amarelo que se encerra agora faz parte de uma agenda que a Prefeitura de Salvador construiu para ser permanente, com dados, educação, engenharia, comunicação e fiscalização. Falar de segurança viária só em maio seria, no mínimo, insuficiente.

Em 2025, a cidade registrou 135 mortes no trânsito. São 9% a menos do que no ano anterior — um resultado que mostra que estamos no caminho certo e que o esforço coletivo produz efeito. Mas no mesmo período, 4.924 pessoas foram feridas, 4% a mais do que em 2024. Cada um desses números é uma família impactada, uma história interrompida ou transformada para sempre.

Tudo sobre Artigos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os dados também nos dizem onde concentrar esforços. Motociclistas foram 52% das vítimas fatais e 77% dos feridos em 2025. Pedestres responderam por 41% das mortes. Quem está mais exposto nas ruas segue pagando o preço mais alto pelos comportamentos de risco. A pressa de alguns não pode custar a vida de outros.

É nesse contexto que precisamos falar com clareza sobre fiscalização — e desfazer um equívoco que persiste. Ainda há quem tente reduzi-la à ideia de punição ou ao rótulo negativo. Essa visão não resiste aos fatos: Em 2025, por exemplo, no radar com mais registros de excesso de velocidade da cidade, na Av. Bonocô (sentido Centro) passaram 9 milhões de veículos. As infrações representaram apenas 0,44% desse total. O problema, portanto, está em uma parcela pequena de condutores, muitas vezes reincidente, que transforma velocidade em risco coletivo e precisa ser alcançada antes que cause uma tragédia.

Na Transalvador, entendemos que fiscalizar é proteger principalmente os mais vulneráveis: o pedestre, o motociclista, o passageiro, o ciclista, o idoso, a criança — e o próprio condutor e sua família. Não existe infração que compense uma vida perdida.

A velocidade importa porque ela decide o que acontece depois de um erro. Quanto maior a velocidade, menor o tempo de reação, maior a força do impacto e menor a chance de sobrevivência. Desacelerar, portanto, é abrir a possibilidade de que um erro humano não termine em morte.

A melhor fiscalização, aliás, não é a que registra mais infrações mais. É a que faz o condutor pensar antes de acelerar. Quando a percepção de que ele pode ser fiscalizado em qualquer trecho, a qualquer hora, leva alguém a respeitar o limite da via, a política pública já cumpriu sua missão: prevenir antes que seja tarde.

Por isso, Salvador se prepara para ampliar a fiscalização preventiva de velocidade nas vias mais críticas, aquelas que concentram mais mortos e feridos, como a Avenida Luís Viana (Paralela). Esse movimento será guiado por análise de dados e orientado pelo objetivo de preservar vidas. Uma cidade que fiscaliza melhor é uma cidade que cuida melhor.

O trânsito que queremos exige regras claras, vias mais seguras, presença constante do poder público e responsabilidade compartilhada por todos. Após mais um Maio Amarelo, reforço a mensagem da campanha que segue pelo menos de Junho e que reforça: “A pressa passa. a perda fica. Desacelere!”

*Superintendente da Transalvador

