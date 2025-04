Patamares valoriza qualidade de vida ao unir culto à natureza e modernidade

Patamares tem passado por requalificação - Foto: Olga Leiria | AG. A TARDE

Como resistir a uma combinação de verde e mar, que dialoga muito bem com o concreto cinzento dos muitos prédios residenciais?

Em Patamares, primeiro bairro ecológico planejado de Salvador, a rotina ‘praieira’, à beira-mar, se harmoniza perfeitamente bem com as praticidades da vida moderna. Não à toa, o bairro tem merecido olhar atento do mercado imobiliário, que projeta grandes e novos empreendimentos.

Para completar, um amplo programa de requalificação está em curso e alia conforto, esportes e preservação ambiental.