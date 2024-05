Bahia é o estado mais beneficiado pelo Programa Garantia-Safra | A TARDE

Conforme balanço do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), cerca de 680 mil agricultores familiares foram beneficiados com o Garantia-Safra (GS) entre os meses de março e abril.



Os valores autorizados para esses dois meses, que totalizaram R$ 817,5 milhões, foram distribuídos para agricultores de 954 municípios, localizados em dez estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

O estado que contemplou agricultores em maior número de municípios com o benefício foi a Bahia (com 246 cidades), seguido da Paraíba (135 cidades), Rio Grande do Norte (122), Ceará (110) e Minas Gerais (106).

O Garantia-Safra é uma ação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) que tem como objetivo garantir condições mínimas de sobrevivência aos agricultores familiares de municípios sistematicamente sujeitos a perda de safra por razão do fenômeno da estiagem ou excesso hídrico.



Têm direito a receber o benefício, em parcela única de R$ 1,2 mil, os agricultores familiares com renda mensal de até um salário-mínimo e meio, que tenham comprovadas perdas de produção igual ou superior a 50% e que estejam aderidos ao programa. O Garantia-Safra é liberado de acordo com o calendário de pagamento dos benefícios sociais.

Publicações relacionadas