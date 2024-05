Bahia Farm Show atinge maioridade e se consolida como uma das maiores feiras de tecnologia agrícola do Brasil | A TARDE

Com o tema “Agro: a Herança do Brasil”, a Bahia Farm Show comemora a conquista da maioridade com a consolidação no calendário nacional como uma das maiores feiras agrícolas do Brasil. Nesta 18ª edição, o evento vai proporcionar, entre os dias 11 a 15 de junho, em Luís Eduardo Magalhães, o fechamento de bons negócios com o encontro entre agricultores, agentes financeiros e as mais modernas e sustentáveis tecnologias para o campo.

Em contagem regressiva para o início e com 100% dos espaços comercializados há pelo menos quatro meses, a expectativa é grande para quem, ano após ano, acompanha o crescimento da Bahia Farm Show e vê, nos cinco dias de feira, a oportunidade de valorizar o seu negócio com soluções que podem levar a um futuro com mais produtividade, rentabilidade e segurança. A feira, que espera repetir R$ 8 bi em comercialização, vai ocupar uma área de 242 mil metros quadrados, um incremento de 9% em relação à edição passada, uma infraestrutura que vai abrigar 420 expositores.

As empresas serão distribuídas na área externa e nos três galpões cobertos, que representam cerca de mil marcas, desde as tradicionais revendas de máquinas, veículos e implementos agrícolas, até tecnologias de irrigação, drones, softwares, aviões e estruturas como silos e armazéns. Como ocorre tradicionalmente, a Bahia Farm Show receberá bancos e agentes financeiros, um importante elo para garantir crédito com juros e condições facilitadas para quem for comprar na feira.

“Nestes 18 anos, a Bahia Farm se manteve parceira de segmentos de negócios que entendem a feira como o melhor espaço para relacionamento e exposição de marca. Temos nos aprimorado em criar um ambiente para levar a melhor experiência para expositores, compradores e visitantes, ligados ou não ao setor agrícola, como uma plataforma para mostrar mais a realidade do agro para toda a sociedade”, explica o presidente da Bahia Farm Show e da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Odacil Ranzi.

Odacil Ranzi, presidente da Bahia Farm Show | Foto: Divulgação

A feira agrícola vai apresentar uma programação de palestras e oficinas diversificadas com grandes nomes do setor agrícola para disseminar as pesquisas e tecnologias desenvolvidas, além do lançamento de novos produtos, leilão de gado e o tradicional Fórum de abertura com o tema Agro: a herança do Brasil. O Complexo Bahia Farm Show contará ainda com uma capela na praça central com estrutura de 40 m² e paisagismo totalmente remodelado.



"Temos uma estrutura com um uditório para acomodar 200 pessoas, construído no ano passado dentro da também nova sede da Aiba, além dos outros três já existentes, que vai permitir uma melhor interação e circulação de informação e conhecimento para os produtores, consultores, profissionais do setor e estudantes, que vêm de toda a Bahia e da área do Matopiba, prestigiar o que há de melhor no agronegócio”, explica o diretor-executivo da Bahia Farm, Alan Malinski.

Infraestrutura

A previsão é que mais de 100 mil pessoas visitem a Bahia Farm este ano e se impressionem com uma cidade inteligente construída para ser a vitrine da tecnologia agrícola. Para isso, a organização tem aperfeiçoado a infraestrutura existente, que já conta com ruas cobertas para proteção do sol e 100% pavimentadas, e que traz como novidades, a ampliação dos banheiros e da área do estacionamento com capacidade para mil vagas, além do aperfeiçoamento das redes elétrica e de comunicação.

Também serão mantidas as áreas de convivência, que agradaram ao público nas últimas edições, como restaurantes, praças de alimentação, ilhas de food truck, espaço para a agricultura familiar, com a comercialização de artesanato e produtos do campo, área de playground e “fazendinha” para as crianças, passeios pagos de balão e helicóptero e a tradicional pista de test drive de veículos comercializados na feira. O evento disponibiliza segurança 24 horas, atendimento médico disponível, sistema de internet e som interno e acesso facilitado e sem filas com o ingresso digital.

Organização

A Bahia Farm Show 2024 é uma realização da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), com o apoio da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), Fundação de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento do Oeste Baiano (Fundação Bahia) e Associação dos Revendedores e Representantes de Máquinas, Equipamentos e Implementos Agrícolas do Oeste da Bahia (Assomiba).

