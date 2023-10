Confira o Caderno A TARDE Agro | A TARDE

O uso intensivo de tecnologia, a diversificação produtiva, a preocupação com a sustentabilidade e a chegada de uma geração cheia de ideias inovadoras impulsionam e dão nova cara ao agronegócio da Bahia. Responsável por cerca de um terço do PIB estadual e quase 50% das exportações totais, além de gerar um em cada três empregos, a atividade evidencia potencial para render ainda mais frutos, amparada em políticas públicas de fomento. A Bahia é hoje o maior produtor de grãos do Nordeste nas culturas de soja, algodão e milho, líder nacional na produção de manga, maracujá, guaraná e sisal, destacando-se também no cultivo de cacau, banana, coco e melão.

