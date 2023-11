E-agro tem previsão de movimentar mais de R$ 15 milhões em negócios | A TARDE

A E-Agro, feira de inovação, tecnologia agropecuária e geração de negócios, deve movimentar mais de R$ 15 milhões em negócios durante a sua quinta edição na Bahia. A feira acontecerá entre os dias 16 e 18 de novembro, das 13h às 22h, no Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio, em parceria do Sebrae Bahia com o Sistema Faeb/Senar. Serão discutidas soluções tecnológicas para o campo que possam agregar valor e impulsionar a gestão da propriedade rural, com palestras de temas como agricultura, fruticultura, pecuária e insumos.

Pela segunda vez consecutiva em Salvador, a E-Agro espera mais de 10 mil pessoas visitando as palestras e atrações. A coordenadora de Agronegócios do Sebrae Bahia, Adriana Moura, ressalta que de início o evento foi pensado para ser promovido em locais diferentes a cada ano, mas percebeu uma necessidade de retornar mais uma vez à capital baiana. “A gente entendeu que o resultado, atendendo as expectativas esperadas no ano passado, justificava continuarmos mais uma edição em Salvador. Salvador tem um grande mercado e a gente precisa estimular o negócio fazendo com que o produtor rural comece a realizar suas produções em maiores proporções”.

Nos negócios, foram gerados durante as quatro edições anteriores mais de R$ 100 milhões (Teixeira de Freitas superou os R$ 40 milhões). Para essa edição, Adriana Moura diz que o Sebrae planejou o evento com dois focos, um na inovação e tecnologia com a proposta de promover um evento com soluções de produtos, maquinários e melhorias para os produtores, além das agritech (empresas que estão desenvolvendo novas soluções para os desafios e demandas que surgem), e um outro ponto é a geração de negócios.

“Essa geração dos lucros para os negócios se dá porque colocamos empreendimentos do agro, bebidas, gastronomia, fazendo com que haja oportunidades de comercialização no evento, gerando negócios dentro do E-Agro e permitindo trocas de experiências e crescimento. A gente aproxima os empreendimentos de bares, restaurantes, supermercados dos produtores rurais para que eles possam apresentar seu negócio e abrir acesso ampliando o mercado, permitindo parcerias e novos negócios”, diz a coordenadora.

Inovações tecnológicas

O Sebrae Bahia apoia eventos agropecuários de produções animais e pecuária, e traz para os produtores, por meio do Sebraetec, soluções tecnológicas e inovadoras para o campo. Essas soluções tecnológicas podem ser vistas por meio de medidas como o melhoramento genético de animais, aumento da produção de leite, no caso das vacas. Na agricultura, podem ser apresentadas soluções como a produção orgânica.

A Bahia é um estado com destaque na produção e exportação agrícola e para fortalecer e ampliar de forma sustentável essa capacidade, medidas de modernização, tecnificação e inovação são importantes em toda a extensão da cadeia produtiva. De acordo com Thiago Guedes, engenheiro agrônomo e assessor especial da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), ainda assim existem muitos obstáculos ao acesso e à adoção da tecnologia agrícola, especialmente entre os agricultores de pequena escala, mas que com o tempo podem ser superados.

“É necessário investir e apoiar o desenvolvimento da tecnologia no setor agrícola para garantir sua competitividade e rentabilidade a longo prazo. Sabemos que ainda existem desafios a serem superados, como a falta de acesso à tecnologia e a falta de capacitação técnica para usar essas tecnologias. Investimentos em infraestrutura, formação de parcerias entre empresas de tecnologia e agricultores, e incentivos financeiros para implementação de tecnologias avançadas são medidas importantes para melhorar a situação”, diz o engenheiro agrônomo, que também destaca a importância do uso de drones em atividades rurais, o que auxilia a redução dos impactos ambientais causados pelas atividades irregulares, facilitando a presença dos fiscais em áreas de difícil acesso

Na E-Agro, 12 agritechs (empresas que desenvolvem soluções tecnológicas para o agronegócio) da Bahia e de outros estados estarão apresentando suas soluções tecnológicas e os produtores vão poder falar sobre os desafios que enfrentam no segmento, para estimular que essas agritechs possam desenvolver novas soluções que atendam as demandas.

Bruno Cabral, proprietário da loja especializada em pequenas queijarias, a La Caseïna, irá falar no evento sobre o queijo e sua territorialização. Ele conta que as máquinas e tecnologias podem ser grandes agregadoras, mas que deve ser tomado cuidado para não perder a essência do tradicional, feito manualmente. “A inovação com o uso de equipamentos como máquinas para a mexedora da coalhada e do leite, máquinas de prensado e máquinas de corte do queijo, podem vir para agregar e é muito bem-vinda, mas não devemos deixar de defender os queijos tradicionais e esquecer nossa história e tradições”, ressalta

Serão trazidos também para o evento setores como a gastronomia. Na Cozinha Show, que será coordenada pelo Senac, os chefs irão desenvolver receitas e os visitantes poderão aprender a executar os pratos e degustar ao final. Além disso, donos de bares, de supermercados e de restaurantes de diversas áreas do Brasil estarão presentes no evento para aproximar o contato com os produtores rurais.

Em um espaço para receber mais de 2 mil pessoas por dia, a E-Agro vai contar com área de recreação infantil, praça de alimentação e arena tecnológica.

