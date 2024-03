Mulheres protagonizam prosperidade no campo | A TARDE

As mulheres desempenham um papel fundamental na agricultura familiar e cada vez mais vêm ganhando espaço para as atividades de liderança, sejam elas em cooperativas ou à frente das produções rurais. No baixo sul da Bahia, a Cooperativa Feminina da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Coomafes), em Valença, vem incentivando que mais mulheres liderem atividades do campo e assim, aumentem suas rendas. Para proporcionar mais incentivo à cooperativa, a Companhia de Ação Regional (CAR) promoveu ações que beneficiam as mulheres, desde a base produtiva até a comercialização.



A Coomafes é uma organização constituída por mulheres que desde o final de 2013 tem se organizado coletivamente para a melhoria de vida e do trabalho da mulher rural, possibilitando que elas tenham acesso às políticas públicas e que consolidem a comercialização dos seus produtos, como tapioca granulada, hortaliças e mel. A diretora-presidente da Coomafes, Maria Joselita Santos, conhecida como Branca, reforça que essa cooperativa surgiu com o objetivo de apoiar a produção e a comercialização dos produtos da agricultura familiar (in natura e beneficiados), além de contribuir para o acesso a direitos e políticas públicas que buscam o desenvolvimento das mulheres e suas comunidades.



“Ao mesmo tempo em que temos que enfrentar o machismo e patriarcado por sermos mulheres, também sofremos preconceitos por sermos da zona rural. Desse modo, o cotidiano nos exige resiliência e constante afirmação das nossas capacidades para seguirmos o trabalho como liderança, mostrando a outras mulheres que é possível e que cada uma pode contribuir no desenvolvimento de uma sociedade mais justa, em especial para mulheres e povos do campo”, relata a presidente.

A equipe de Serviço Territorial de Apoio à Agricultura Familiar (Setaf) do baixo sul, Vivaldo Reis, Gabriela Navarro e Cássia Beatriz, comentam que por meio da CAR, algumas ações foram realizadas na cooperativa, como a participação das mulheres em editais, entregas de barracas para a feira livre, além de disponibilizar um veículo utilitário que facilita o transportes dos produtos que as cooperadas produzem, incentivando em uma maior produtividade.



“O trabalho e participação das mulheres no campo estão cada vez mais numerosos e atuantes, desempenham inúmeras e importantes funções essenciais para a atividade, o que mostra que há uma crescente representatividade feminina no setor. Por meio de sua atuação em cooperativas e/ou associações rurais, elas têm contribuído para a agregação de valor aos produtos e fortalecimento da economia local”, fala a equipe do Setaf.



Aline de Oliveira Andrade, cooperada e diretora de Educação da Coomafes, acredita que há outras cooperativas de sucesso no território do baixo sul, mas que constituída 100% por mulheres, seja apenas a Coomafes na região.

“Desejamos que esse número aumente, veremos isso também como resultado do nosso trabalho em incentivar as mulheres e lutar por pautas que nos atravessam enquanto cooperativismo, agricultura familiar, economia solidária, desenvolvimento territorial e por sermos mulheres”, complementa Aline.

Agricultura familiar

Mulheres da Cooproaf atuam na produção e comercialização de refresco de frutas | Foto: Cooproaf / Divulgação

Na Bahia, há outras cooperativas que dão visibilidade ao papel da mulher em atividades rurais. Vivaldo Reis, Gabriela Navarro e Cássia Beatriz ressaltam a importância dessa participação das mulheres na agricultura familiar e na quebra de tabus.



“Ter mulheres presentes nos diferentes setores no meio rural compondo as estruturas das organizações, estabelece possibilidades de aumentar a capacidade de inovação, criação de novos produtos e acessos a novos mercados bem como a socialização das organizações", destaca a equipe.

Outra organização que começou com mulheres é a Cooperativa de Produção e Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar (Cooproaf) do sudoeste da Bahia, fundada em 2010 em Manoel Vitorino por um grupo de mulheres. A Cooproaf é uma rede de agroindústrias da agricultura familiar com grandes unidades de processamento de frutas, com destaques para produtos produzidos a partir do umbu, fruto de grande produção na região.

A presidente da cooperativa Leia dos Santos Couto fala que é muito importante o papel das mulheres na Cooproaf uma vez que 99% dos membros são mulheres e sempre foi coordenada por mulheres, sendo elas hoje mulheres empoderadas a partir do seu trabalho dentro da cooperativa.

“Um dos maiores desafios na cooperativa foi conseguir convencer outras mulheres de que uma vez estando organizadas conseguiríamos nossos objetivos, mas ainda seguimos com o nosso objetivo, que é continuar a incentivar e motivar as mulheres a agregarem valor ao produto e mostrarmos que juntas somos mais fortes”, complementa a presidente.

Sob supervisão da editora Cassandra Barteló