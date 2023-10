Pesquisas mudam realidade no campo | A TARDE

Dos laboratórios da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) saem soluções para o campo que vão das novas variedades mais produtivas e resistentes a doenças aos cursos de qualificação de produtores rurais, passando por pesquisas para antecipar ações fitossanitárias que protejam a agricultura do país.



Foi da Embrapa Mandioca Fruticultura, localizada em Cruz das Almas, que saíram soluções que mudaram a realidade de municípios como Itaberaba, que se tornou referência em produção de abacaxi, e Presidente Tancredo Neves, com a cultura de banana da variedade BRS Princesa. Também está mudando a produção de mandioca no Extremo Sul baiano, com uma inovadora forma propagação do produto, que usa miniestacas em substituição ao material tradicional.

O pesquisador Carlos Estevão Leite Cardoso, chefe geral substituto da unidade da Embrapa Mandioca Fruticultura, explica que a produção de novas variedades e a introdução de formas diferenciadas de manejo foram os fundamentais. “No caso da produção de banana, por exemplo, a solução foi a criação de nova variedade, a BRS Princesa, resistente ao chamado ‘mal do Panamá’, que dizimou a produção da banana-maçã no país. Por ser mais resistente a pragas, a produção tem menor impacto ambiental, melhor qualidade e custo mais baixo”, explica.

Já a produção em Itaberaba do abacaxi, que se tornou o principal item agrícola do município, surgiu como alternativa ao declínio da cultura da fruta em Coração de Maria – também dizimada por praga.

Outra ação importante da Embrapa é em relação à qualificação e acesso às informações preciosas para o homem do campo. “Hoje temos uma plataforma para ensino à distância com cursos totalmente gratuitos. A plataforma já tem mais 20 mil inscritos e já emitimos mais de seis mil certificados”, comemora Cardoso. O acesso é pelo site www.embrapa. br/e-campo.