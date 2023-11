Setor agropecuário perdeu U$ 3,8 trilhões com catástrofes em 30 anos | A TARDE

O setor agropecuário teve o prejuízo estimado em cerca de U$ 3,8 trilhões em todo o mundo devido a catástrofes climáticas. O prejuízo no ano de U$ 123 milhões corresponde a 5% do PIB agrícola mundial. Os dados são de um estudo realizado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).

As consequências pelo motivo das mudanças climáticas levaram a perda de 69 milhões de toneladas de cereais, 40 milhões de toneladas de frutas e legumes e 16 milhões de toneladas de carne, produtos lácteos e ovos.

De acordo com o estudo, o registro de eventos climáticos que impactam as produções agrícolas passou de 100 por ano na década de 1970 para 400 nos últimos 20 anos.

As consequências no Brasil foram sentidas nos trabalhos do campo, já que atrasam o plantio e tiram o sustento de trabalhadores que dependem dos rios, da pesca e da produção rural.

De acordo com a Confederação Nacional de Municípios (CNM) as perdas no setor agrícola foram de R$ 33,7 bilhões de janeiro a setembro.

As altas temperaturas também são motivo de preocupação pela possibilidade de deficit hídrico para as plantas, aumento de pragas em plantações de café e proliferação de doenças.