Solidariedade e superação aos irmãos do Sul! | A TARDE

Um cataclisma de proporções inimaginadas se abateu sobre o Sul do Brasil e violentamente no estado do Rio Grande do Sul. Conversei com Antônio da Luz, economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), que em depoimento emocionado me dizia serem “incalculáveis os danos humanos e estruturais das cidades gaúchas, além dos impactos rurais”.

Conversei com produtores rurais, cooperativas, técnicos, empresários e o que ouvi foi tenebroso.

De acordo com os relatos que recebi, há falta de energia elétrica, água, combustíveis, estradas bloqueadas, e um grande sentimento de medo com as consequências estruturais sobre toda sociedade.

Consequências

E, logicamente, tamanho caos em um estado e região, incluindo parte de Santa Catarina e mesmo do Paraguai, além do Rio Grande do Sul. Significa consequências para o País inteiro.

O tema das mudanças climáticas no nosso planeta, dos investimentos sobre os riscos, tanto nas cidades quanto sobre a segurança alimentar e ambiental, exige que tenhamos um foco de priorizações para decisões de investimentos e um planejamento estratégico reunindo toda sociedade civil organizada ao lado do governo.

A verdade é que dramas humanos em função de questões relacionadas com as mudanças climáticas ocorrem em todas as regiões brasileiras.

A dor e o sofrimento estão presentes nesses diversos cenários. Viver na terra é pleno de incertezas e inseguranças, porém a sabedoria humana colhida através de séculos de erros e acertos pode nos oferecer a superação dos fatores incontroláveis.

E isto pode ser feito por intermédio de ações tomadas a partir da administração dos fatores controláveis.

O agronegócio exige um agroconsciente. O Rio Grande do Sul neste momento deve ser foco do País na ajuda e na solidariedade. Tenho tido conhecimento de relatos a respeito de lavouras que ficaram debaixo d’água em diversos pontos do estado.

Situações de animais isolados nos campos da região afetada pelas enchentes. Igualmente de vinhedos que vieram abaixo com as famílias nas encostas da Serra Gaúcha. E as áreas dos vales onde as enxurradas tudo arrastam além do temor na própria capital, Porto Alegre.

O agronegócio exige um agroconsciente. O Rio Grande do Sul neste momento deve ser foco do País na ajuda e na solidariedade.

Quero oferecer este espaço do nosso comentário voltado para o universo do agronegócio com mensagem de força e superação à toda população, neste instante, vítima do infortúnio climático ocorrido no sul brasileiro. E desejo enfatizar que a partir dos grandes enfrentamentos da vida podemos nos tornar mais resilientes, mais fortes e mais preparados para a difícil arte de viver na terra, cuja palavra de ordem é e sempre será: “Superação”, com ênfase na ciência, educação e cooperação.

