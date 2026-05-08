7 melhores carros para comprar em maio

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O mercado automotivo brasileiro em maio de 2026 vive uma guerra de preços sem precedentes. Com a chegada do Volkswagen Tera e a agressividade das marcas chinesas como a BYD, o consumidor nunca teve tantas opções tecnológicas.

Confira o ranking dos 7 modelos que são a compra inteligente do mês.

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1. Volkswagen Tera 2026 (lançamento do ano)

Volkswagen Tera 2026 | Foto: Divulgação Volkswagen

O Tera é o novo SUV de entrada da VW, posicionado abaixo do Nivus. É o carro mais buscado do momento por quem quer um utilitário moderno sem o preço dos modelos médios.

Preço base: R$ 112.990 (versão 1.0 MPI) a R$ 129.900 (versão 1.0 TSI)

Motor: 1.0 TSI Turbo Flex

Potência/torque: 128 cv (E) / 20,4 kgfm

Consumo (gasolina): 13,2 km/l (cidade) / 15,7 km/l (estrada)

Destaque: central multimídia VW Play de 10,1" e 6 airbags de série.

2. BYD Dolphin Mini (o elétrico acessível)

BYD Dolphin Mini | Foto: Flávio Silveira

Líder absoluto entre os eletrificados, a BYD iniciou maio com uma campanha agressiva de parcelas de R$ 999 para combater a chegada de novos rivais chineses.

Preço base: R$ 119.990 (com bônus de fábrica em maio)

Motor: elétrico de 75 cv

Autonomia (PBEV): 280 km

Destaque: custo de rodagem baixíssimo e isenção de IPVA em vários estados.

3. Volkswagen Polo (o hatch mais vendido)

Volkswagen Polo | Foto: Divulgação Volkswagen

O Polo continua no topo do ranking devido à sua robustez e excelente valor de revenda. Em maio, a versão Track tem sido o alvo de frotistas e jovens motoristas.

Preço base: R$ 92.990 (Track) a R$ 119.500 (Highline)

Motor: 1.0 MPI ou 1.0 TSI

Destaque: Nota máxima em segurança e baixo custo de manutenção.

4. Fiat Strada (a rainha versátil)

Fiat Strada | Foto: Divulgação Fiat

Com mais de 56 mil unidades vendidas apenas em 2026, a Strada não é mais apenas para trabalho. As versões com câmbio CVT dominam as cidades.

Preço base: R$ 104.990 (endurance) a R$ 136.000 (ultra turbo)

Motor: 1.3 Firefly ou 1.0 Turbo (T200)

Carga: 650 kg a 720 kg

Destaque: maior valor de revenda do mercado nacional.

5. Hyundai HB20 (tecnologia de ponta)

Hyundai HB20 | Foto: Divulgação Hyundai

O HB20 se destaca em maio com descontos de até R$ 9.000 em campanhas de varejo para segurar o avanço da BYD e do Polo.

Preço base: R$ 89.900 a R$ 123.000

Motor: 1.0 Kappa Turbo GDI

Destaque: garantia de 5 anos e sistema ADAS (frenagem autônoma e alerta de saída de faixa).

6. Chevrolet Onix / Onix Plus (conectividade total)

Chevrolet Onix Plus | Foto: Divulgação Chevrolet

Mesmo enfrentando forte concorrência, o Onix permanece como a escolha racional pela conectividade Wi-Fi e segurança.

Preço base: R$ 96.000 a R$ 118.000

Motor: 1.0 Turbo

Segurança: 6 airbags e controle de estabilidade em todas as versões.

Destaque: sistema OnStar com concierge e rastreamento.

7. Toyota Corolla Cross PHEV (híbrido de elite)

Toyota Corolla Cross PHEV | Foto: Divulgação Toyota

Para quem busca o máximo de economia sem depender apenas de tomadas, o Corolla Cross Híbrido Plug-in é a referência de 2026.

Preço base: R$ 205.000 (XRE) a R$ 235.000 (premium)

Motor: 1.8 híbrido flex + motor elétrico

Destaque: possibilidade de rodar até 50km no modo puramente elétrico.

Por que comprar agora?

Maio de 2026 é um mês de transição. Muitas marcas estão oferecendo bônus de "supervalorização do usado" para limpar os pátios antes da chegada da linha 2027.

Além disso, a estabilização da taxa Selic favorece o financiamento com taxas abaixo de 0,99% a.m. em modelos selecionados como o Nivus e o Fastback.