Andaraí será a sede da abertura da Copa Rally da Chapada 2025

- Foto: Divulgação

O Rally da Chapada, reconhecido como o maior evento de aventura da Bahia, já tem data e local marcados para iniciar a temporada 2025. No dia 19 de abril, o município de Andaraí será palco da abertura da Copa Rally da Chapada 2025, prometendo muita emoção para os amantes de aventura e adrenalina. As inscrições já estão abertas no site oficial do evento, com o valor de R$ 250 por dupla (piloto e navegador).

A N2 Comunicação & Eventos prepara quatro provas ao longo de 2025, explorando as estradas vicinais e as trilhas deslumbrantes da Chapada Diamantina, um dos cenários mais encantadores da Bahia.

Segundo Roberto Nunes, um dos organizadores do Rally da Chapada, o evento deste ano vem com um propósito ainda maior. “Nosso rally é muito mais do que uma competição; é uma experiência de diversão e conexão com a natureza, ao estilo gincana automotiva. Além disso, em 2025, vamos reforçar nossas ações sociais e ambientais. Queremos atrair pessoas que tenham o espírito aventureiro e estejam dispostas a viver momentos únicos em um dos lugares mais fascinantes do Brasil”, destaca.

A Copa Rally da Chapada conta com o patrocínio do Governo da Bahia, por meio da Secretaria de Turismo, da Prefeitura de Andaraí e da Calcário do Rio Preto. Com seis edições de sucesso em municípios como Lençóis, Palmeiras, Iraquara, Ibicoara e Barra da Estiva, o Rally da Chapada promove a união entre o esporte a motor e o turismo de aventura, fortalecendo ainda mais a Chapada Diamantina como destino turístico de referência.