BYD vai abrir fábricas de elétricos e baterias na Bahia

A BYD, fabricante chinesa de caminhões, ônibus, carros elétricos, baterias e placas solares, assinou protocolo de intenções com o governo do estado e vai instalar três unidades industriais no Polo de Camaçari, no site que abrigava a fábrica da Ford.

O protocolo prevê investimento de R$ 3 bilhões e a geração de 1.200 empregos diretos durante o período de implantação das unidades. As fábricas vão produzir chassis de ônibus e caminhões elétricos, além de veículos de passeio, elétricos e híbridos, e ainda processar lítio e ferro fosfato.

A TARDE Autos antecipou essa notícia em junho deste ano, que havia sido publicada com exclusividade no Portal Bahia Econômica. Na época, a fabricante chinesa não quis comentar o assunto e agora, procurada por A TARDE novamente, confirma assinatura do protocolo de intenções com o governo da Bahia, mas afirma, por meio da assessoria de imprensa, “que ainda há pendências em análise, mas tão logo tudo seja resolvido, faremos um comunicado oficial”.

Pelo cronograma, todas as unidades começam a ser implantadas em junho de 2023. Duas delas devem estar concluídas em setembro de 2024, com início da operação em outubro. A terceira tem conclusão prevista para dezembro do mesmo ano, com início de operação em janeiro de 2025. O protocolo de intenções entre o governo e a fabricante chinesa foi assinado na quinta-feira, 27, mas só foi divulgado pelo Governo da Bahia na sexta, 28.

A contribuição do estado para viabilização do empreendimento inclui a concessão de incentivos fiscais até 31 de dezembro de 2032, de acordo com a legislação tributária estadual. Os benefícios baseiam-se na Lei nº 7.537/99, que institui o Programa Especial de Incentivo ao Setor Automotivo da Bahia (Proauto), e na Lei nº 7.980/2001 e Decreto n.º 8.205/2002, estaduais, que instituem o Programa de Desenvolvimento Industrial e de Integração Econômica (Desenvolve).

Linha férrea

A ampliação de uma linha férrea existente para atender às necessidades da montadora, além de eventuais contrapartidas financeiras para a Ford são algumas das “pendências” em negociação entre a BYD e o governo do estado da Bahia, segundo a agência Automotive Business. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari, Julio Bonfim, teria dito à agência que a Ford “poderia pleitear uma espécie de ressarcimento por melhorias feitas na unidade”.

"A Ford terá de entregar a fábrica, porque o terreno e a estrutura pertencem ao governo da Bahia, uma vez que, pelo contrato de concessão firmado em 2002, a montadora se mantém proprietária dos ativos apenas se seguir com atividade produtiva, o que não é o caso", disse o representante da entidade na sexta-feira, 28. "O maquinário ela já retirou do local", explicou Julio Bonfim à Automotive Business.

A BYD deve se instalar no local nos mesmos moldes da Ford, por meio de concessão estadual. Os investimentos previstos irão adequar o site à produção de chassis de ônibus e caminhões elétricos, veículos de passeio elétricos e híbridos, e ainda ao processamento de lítio e ferro fosfato.

Etapas

Na primeira fase do empreendimento está prevista a implantação de uma indústria química para processamento de lítio e ferro fosfato, segundo o protocolo. Essa unidade utilizará como insumos o lítio extraído no Brasil e a produção será exportada para a China.

Simultaneamente, será implantada a fábrica de chassis para a produção de ônibus e caminhões elétricos. Essa unidade vai atender ao Norte e Nordeste.

Por sua vez, a produção de veículos de passeio elétricos e híbridos deve ocorrer na terceira fase do projeto. O protocolo prevê ainda que a BYD vai analisar a viabilidade da importação de veículos prontos pelo porto de Salvador.

Entre as contrapartidas assumidas pela BYD estão a elaboração de um plano de negócios detalhado, que deverá ser aprovado pelo estado. A empresa deverá promover o treinamento e a capacitação de mão de obra especializada, prioritariamente local, a ser aproveitada no processo fabril.

Deverá, ainda, a cada seis meses após a assinatura do protocolo e até a entrada em operação das unidades industriais, informar à Secretaria de Desenvolvimento Econômico sobre o estágio do empreendimento e a previsão de implantação.

Projetos na Bahia

A BYD já tem outros projetos em andamento na Bahia, possuindo com o estado um contrato de R$ 1,5 bilhão. A fabricante chinesa integra a Metrogreen Skyrail Concessionária da Bahia S.A. (Skyrail Bahia), Sociedade de Propósito Específico (SPE) estabelecida por meio de uma Parceria Público-Privada, responsável pela construção e operação do VLT do Subúrbio.

O modal 100% elétrico vai substituir os trens do Subúrbio. Serão 172 mil passageiros transportados por dia, beneficiando, em média, 600 mil pessoas que vivem na região. O VLT é o maior projeto de mobilidade da história da região e vai ligar a região metropolitana (Ilha de São João, em Simões Filho) e o Subúrbio Ferroviário com o miolo de Salvador (até a estação Acesso Norte) e o Comércio, em apenas 45 minutos, com integração a outros modais, como metrô e ônibus.

Em 2020, Salvador recebeu cinco ônibus 100% elétricos BYD, que integrarão o transporte no trecho Mapele/Ilha de São João X Terminal Pirajá. Os veículos são operados pela Expresso Metropolitano a serviço do Governo do Estado da Bahia e atendem à demanda da população durante o período de obras do VLT do Subúrbio.

Os novos ônibus são acessíveis, possuem ar-condicionado e não têm ruído interno ou externo. Os veículos têm capacidade para transportar 33 pessoas sentadas e 41 em pé. Movidos a bateria de fosfato ferro-lítio, os veículos 100 % elétricos possuem 250 quilômetros de autonomia, o que permite que ele rode o dia inteiro, retornando para a garagem à noite, onde são recarregados. A recarga total se dá num período de três a quatro horas.