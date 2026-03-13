Carro a hidrogênio: Honda testa SUV com recarga completa em 5 minutos

Novo Honda CR-V eFCEV - Foto: Divulgação Honda

Abastecer um carro elétrico em apenas 5 minutos já é realidade no Brasil. A Honda começou a testar em Brasília o CR-V e:FCEV, um SUV que gera sua própria energia a partir do hidrogênio verde e solta apenas vapor d'água pelo escapamento.

O modelo resolve o principal gargalo dos veículos a bateria ao unir a recarga ultraveloz de um carro a combustão com a sustentabilidade da propulsão elétrica, alcançando 450 km de autonomia com apenas 4 kg de combustível.

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Tecnologia: o SUV que "gera" sua própria energia

Diferente dos elétricos convencionais (BEV), o CR-V e:FCEV é um híbrido plug-in a hidrogênio. Ele utiliza uma célula de combustível que transforma o gás em eletricidade a bordo, emitindo apenas vapor d'água pelo escapamento.

Autonomia: roda 450 quilômetros com apenas 4,3 kg de hidrogênio.

Sistema Plug-in: possui uma bateria de 17,7 kWh que garante 46 km extras de alcance puramente elétrico.

Desempenho: motor elétrico entrega 176 cv de potência e torque imediato de 31,6 kgfm.

Reabastecimento: tempo para completar o tanque de hidrogênio varia entre 3 e 5 minutos, marca idêntica à de um veículo a gasolina.

A referência global: o mdelo chinês

Embora o Japão tenha iniciado o conceito, a China consolidou-se em 2026 como a maior potência mundial nesta tecnologia. O país asiático detém 60% da fabricação global de eletrolisadores e opera a maior frota comercial do planeta, com mais de 25 mil caminhões e ônibus a hidrogênio.

Para a China, o benefício é estratégico: o hidrogênio permite descarbonizar a indústria pesada (siderurgia e fretes de longa distância) e reduz a dependência de petróleo importado, utilizando o excedente de energia solar e eólica para produzir combustível limpo.

Viabilidade econômica e o cenário brasileiro

O Brasil possui uma vantagem competitiva no custo de produção do Hidrogênio Verde (H2V).

Devido à matriz elétrica renovável, o custo por quilo no país é estimado entre US$ 2,94 e US$ 7,38, valor significativamente menor que os US$ 11,00 registrados na Europa.

Impacto na Bahia

O estado da Bahia monitora os testes através do Polo de Camaçari e do Senai Cimatec, que já desenvolvem projetos de infraestrutura para o H2V.

A expectativa é que, com o avanço dos marcos regulatórios em 2026, o estado atraia parte dos R$ 64 bilhões em investimentos previstos para o setor, consolidando-se como hub de exportação e abastecimento de frotas limpas.

Cenário em Salvador

Enquanto a rede de eletropostos cresce em shoppings e supermercados da capital baiana, a infraestrutura de hidrogênio verde na Bahia está sendo desenhada para grandes corredores logísticos, como a conexão entre o Porto de Aratu e o Polo de Camaçari.

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