Carro elétrico da Caoa Chery ressurge por R$ 80 mil no Brasil

Caoa Chery Arrizo 5e - Foto: Divulgação CAOA

Um modelo que havia sido praticamente "esquecido" pelo grande público ressurgiu nos holofotes, mas não nas concessionárias de veículos novos. Trata-se do Caoa Chery Arrizo 5e, o primeiro sedã 100% elétrico da marca no país, que agora está sendo comercializado no mercado de seminovos e usados pela metade do preço de lançamento: na faixa dos R$ 80 mil.

O valor acendeu o alerta nos compradores de carros zero quilômetro (0km). Afinal, pelo mesmo preço de um hatch subcompacto de entrada a combustão — como o Fiat Mobi ou o Renault Kwid —, o consumidor hoje pode levar para casa um sedã médio, espaçoso e totalmente movido a bateria.

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Será que esconde alguma armadilha?

Caoa Chery Arrizo 5e | Foto: Divulgação CAOA

O fenômeno da desvalorização dos elétricos pioneiros

Lançado no final de 2019 por R$ 159.990, o Arrizo 5e chegou com foco inicial em frotistas e motoristas de aplicativo de categorias premium. Contudo, a rápida evolução das baterias e a enxurrada de lançamentos de marcas como BYD e GWM fizeram com que o modelo da Caoa Chery perdesse espaço no marketing e nas ruas.

Essa perda de espaço gerou uma desvalorização acentuada, um fenômeno comum nos carros elétricos da primeira geração no Brasil. Para quem busca um veículo usado, essa depreciação agressiva se transformou em uma oportunidade rara de mercado.

Ficha técnica

O que o Arrizo 5e entrega por R$ 80 mil?

Painel do Caoa Chery Arrizo 5e | Foto: Divulgação CAOA

Para um carro nessa faixa de preço, os números de desempenho urbano do sedã ainda são bastante competitivos:

Motorização: 122 cv de potência e torque imediato de 28,1 kgfm (o que garante arrancadas de 0 a 50 km/h em menos de 5 segundos, ideal para o trânsito urbano).

Bateria: capacidade de 53,5 kWh.

Espaço interno: porta-malas de 430 litros e entre-eixos de sedã médio, oferecendo muito mais conforto que qualquer compacto novo.

A polêmica da autonomia

Um dos motivos do "sumiço" do modelo envolve a mudança nas medições de autonomia no Brasil. Na época do lançamento, a Caoa Chery prometia até 322 km de rodagem.

Porém, sob o atual e rigoroso padrão de correção do Inmetro (PBE Veicular), a autonomia oficial estimada caiu para a casa dos 225 km por carga completa.

Vale a pena trocar um compacto 0km pelo Arrizo 5e usado?

A resposta depende do perfil de uso do motorista. O modelo tornou-se uma alternativa altamente atraente para motoristas de aplicativo e profissionais que rodam muito dentro da cidade e têm a facilidade de recarregar o carro em casa durante a noite.

A economia de combustível em relação a um carro a combustão pode pagar o investimento em poucos meses.

Pontos de atenção antes de fechar o negócio