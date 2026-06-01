Carros que saem de linha em 2026: veja se o seu está na lista

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Com a consolidação das normas de emissões Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores no Brasil (Proconve L8) e a estratégia das montadoras de focar em SUVs e eletrificação, diversos veículos clássicos estão dando adeus às concessionárias.

Se você está planejando trocar de carro, este é o momento de ficar atento. Modelos importantes estão deixando o portfólio das marcas, seja por encerramento de ciclo de vida ou por exigências tecnológicas.

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Por que tantos carros estão saindo de linha?

A nova fase de controle de emissões elevou o custo de produção de motores que não comportam as novas tecnologias, tornando a atualização inviável para modelos de baixo volume.

Somado a isso, a mudança global de portfólio — com a transição acelerada para elétricos e híbridos — faz com que montadoras simplifiquem suas ofertas para priorizar o lucro.

Lista de modelos com despedida confirmada ou iminente

Alguns nomes já não constam mais nos planos das fabricantes para o segundo semestre de 2026.

Foto: Divulgação Mitsubishi

Mitsubishi L200 e Pajero Sport : a marca reestruturou seu catálogo, aposentando nomenclaturas antigas para focar exclusivamente na linha Triton e novas tecnologias.

Suzuki Jimny Sierra - Foto: Divulgação Suzuki

Suzuki Jimny Sierra : o icônico jipinho 1.5 dá um passo atrás para abrir caminho para a chegada da nova geração eletrificada da marca.

Subaru Forester - Foto: Divulgação Subaru

Subaru Forester : o encerramento das operações comerciais da marca no Brasil tirou o modelo do mercado nacional.

Jeep Grand Cherokee 4xe - Foto: Divulgação Jeep

Jeep Grand Cherokee 4xe : devido ao foco total da marca na produção local e nos novos sistemas Biohybrid, o modelo importado perdeu espaço.

"Dando adeus": modelos no radar para o final de 2026

Além das baixas confirmadas, o mercado aponta para mudanças estratégicas importantes até dezembro.

Volkswagen Amarok - Foto: Divulgação Volkswagen

Volkswagen Amarok : a produção atual na Argentina encerra seu ciclo este ano, preparando o terreno para a nova geração que chegará em 2027.

Nissan Kicks - Foto: Divulgação Nissan

Nissan Kicks (1ª geração): a chegada da nova geração (Kait) torna a versão atual uma opção de "queima de estoque" nas próximas semanas.

Volkswagen Saveiro - Foto: Divulgação Volkswagen

Volkswagen Saveiro : com o avanço do projeto da futura picape da marca, a veterana vive seus últimos momentos.

Porsche Macan - Foto: Divulgação Porsche

Porsche Macan (combustão): a marca alemã acelerou a migração para a eletricidade, descontinuando variantes térmicas.

Vale a pena comprar um carro que vai sair de linha?

A descontinuação pode ser uma oportunidade de ouro para conseguir descontos agressivos em unidades de estoque nas concessionárias. No entanto, é preciso avaliar a liquidez de revenda e o custo de manutenção a longo prazo.

Ponto positivo : preço abaixo da tabela e taxa de juros mais atrativas em lotes remanescentes.

: preço abaixo da tabela e taxa de juros mais atrativas em lotes remanescentes. Ponto de atenção : pode haver uma depreciação mais acentuada nos próximos 24 meses devido à falta de peças ou desinteresse do mercado de usados.

Antes de fechar negócio, verifique se a montadora garante a disponibilidade de peças de reposição por pelo menos mais 10 anos, como manda a legislação, e se o seu perfil de uso compensa o benefício imediato da economia na compra.