DESCONTINUADOS
Carros que saem de linha em 2026: veja se o seu está na lista
Confira quais deixam as lojas e se vale a pena investir nesses veículos em queima de estoque
Com a consolidação das normas de emissões Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores no Brasil (Proconve L8) e a estratégia das montadoras de focar em SUVs e eletrificação, diversos veículos clássicos estão dando adeus às concessionárias.
Se você está planejando trocar de carro, este é o momento de ficar atento. Modelos importantes estão deixando o portfólio das marcas, seja por encerramento de ciclo de vida ou por exigências tecnológicas.
Por que tantos carros estão saindo de linha?
A nova fase de controle de emissões elevou o custo de produção de motores que não comportam as novas tecnologias, tornando a atualização inviável para modelos de baixo volume.
Somado a isso, a mudança global de portfólio — com a transição acelerada para elétricos e híbridos — faz com que montadoras simplifiquem suas ofertas para priorizar o lucro.
Lista de modelos com despedida confirmada ou iminente
Alguns nomes já não constam mais nos planos das fabricantes para o segundo semestre de 2026.
- Mitsubishi L200 e Pajero Sport: a marca reestruturou seu catálogo, aposentando nomenclaturas antigas para focar exclusivamente na linha Triton e novas tecnologias.
- Suzuki Jimny Sierra: o icônico jipinho 1.5 dá um passo atrás para abrir caminho para a chegada da nova geração eletrificada da marca.
- Subaru Forester: o encerramento das operações comerciais da marca no Brasil tirou o modelo do mercado nacional.
- Jeep Grand Cherokee 4xe: devido ao foco total da marca na produção local e nos novos sistemas Biohybrid, o modelo importado perdeu espaço.
"Dando adeus": modelos no radar para o final de 2026
Além das baixas confirmadas, o mercado aponta para mudanças estratégicas importantes até dezembro.
- Volkswagen Amarok: a produção atual na Argentina encerra seu ciclo este ano, preparando o terreno para a nova geração que chegará em 2027.
- Nissan Kicks (1ª geração): a chegada da nova geração (Kait) torna a versão atual uma opção de "queima de estoque" nas próximas semanas.
- Volkswagen Saveiro: com o avanço do projeto da futura picape da marca, a veterana vive seus últimos momentos.
- Porsche Macan (combustão): a marca alemã acelerou a migração para a eletricidade, descontinuando variantes térmicas.
Vale a pena comprar um carro que vai sair de linha?
A descontinuação pode ser uma oportunidade de ouro para conseguir descontos agressivos em unidades de estoque nas concessionárias. No entanto, é preciso avaliar a liquidez de revenda e o custo de manutenção a longo prazo.
- Ponto positivo: preço abaixo da tabela e taxa de juros mais atrativas em lotes remanescentes.
- Ponto de atenção: pode haver uma depreciação mais acentuada nos próximos 24 meses devido à falta de peças ou desinteresse do mercado de usados.
Antes de fechar negócio, verifique se a montadora garante a disponibilidade de peças de reposição por pelo menos mais 10 anos, como manda a legislação, e se o seu perfil de uso compensa o benefício imediato da economia na compra.