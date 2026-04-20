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Conheça o SUV elétrico chinês que vencedor do BBB 26 receberá

Autonomia é o principal destaque do modelo

Gustavo Zambianco
Por

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Geely EX5
Geely EX5 -

Um dos costumes do Big Brother Brasil é de premiar seu vencedor com um carro de um de seus patrocinadores comerciais. O desta edição é previsto para ser um Geely EX5 híbrido, lançado no Brasil nesta última quarta-feira, 15.

A princípio, o modelo deve ser importado da China, e, terá uma produção nacional a partir do segundo semestre de 2026 na fábrica da Renault em São José dos Pinhais, no Paraná.

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Além do campeão do reality, o carro será entregue a Juliano Floss, o vencedor da prova que o definiu como o primeiro finalista do BBB 26. Caso ele ganhe o reality, o namorado de Marina Sena vai voltar para casa com os dois carros.

Conheça o Geely EX5

O Geely EX5 EM-i é um SUV médio que contém a tecnologia plug-in, somada com um motor 1.5 a gasolina com dois propulsores elétricos.

O conjunto entrega, de acordo com informações da montadora:

  • 262 cv de potência;
  • Cerca de 39 kgfm de torque;
  • Aceleração de 0 a 100 km/h em 7,8 segundos.
Geely EX5
Geely EX5 | Foto: Divulgação

Eficiência elétrica

Um dos principais pontos do modelo está na eficiência energética, de acordo com a Geely, o EX5 consegue rodar mais de 100 km no modo totalmente elétrico.

Já sua autonomia total combinada pode chegar a cerca de 1.300 km, colocando o modelo entre os melhores quando o quesito é alcance.

Dimensões

  • 4,74 metros de comprimento;
  • 2,75 m de entre-eixos, favorecendo o espaço interno;
  • Porta-malas oferece 428 litros de capacidade, podendo ser ampliado com o rebatimento dos bancos traseiros.
Espaço interno do Geely EX5
Espaço interno do Geely EX5 | Foto: Divulgação

Tecnologia

O modelo apresenta diversas tecnologias internas:

  • Central multimídia de 15,4 polegadas;
  • Painel de instrumentos digital, nas versões mais completas, head-up display;
  • Conectividade sem fio para smartphones.

Segurança na versão mais cara do veículo, ainda há um pacote de assistências na condução com recursos de segurança como:

  • Frenagem automática de emergência (AEB);
  • Controle de cruzeiro adaptativo;
  • Assistente de reconhecimento de placas de trânsito;
  • Assistência de permanência em faixa.

Versões e preços

O EX5 será oferecido em três versões no Brasil, com preços que partem de R$ 189.990 até R$ 234.990, posicionando-o como uma alternativa direta a outros híbridos plug-in médios.

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Tags:

Big Brother Brasil Geely EX5

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