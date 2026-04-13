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VENDA DIRETA TOYOTA

Corolla Cross tem desconto de R$ 46 mil; confira quem tem direito

Com bônus de 18% e isenção de IPI, versão de entrada XR do SUV médio se torna a opção com maior custo-benefício para o público PCD neste mês

Jair Mendonça Jr
Por

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Corolla Cross
Corolla Cross -

A Toyota atualizou a tabela de preços do Corolla Cross para o público PCD (Pessoas com Deficiência) em abril de 2026. O destaque do mês é a versão de entrada XR, que apresenta uma redução superior a R$ 46 mil em relação ao preço de tabela, consolidando-se como a opção de maior valor agregado para quem possui o direito às isenções.

Valores e versões para PCD

Corolla Cross
Corolla Cross | Foto: Divulgação Toyota

As configurações Flex do SUV médio permanecem abaixo do teto de R$ 200 mil, o que garante a manutenção da isenção de IPI. Confira os valores vigentes:

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  • Corolla Cross XR 2.0 Flex: preço público de R$ 192.820,00 cai para R$ 146.256,37. Esta versão recebe a isenção de IPI somada a um bônus de fábrica de 18%.
  • Corolla Cross XRE 2.0 Flex: valor sugerido de R$ 193.520,00 é reduzido para R$ 178.773,00. O desconto nesta configuração é composto pela isenção tributária e um bônus de 4%.

Especificações técnicas e equipamentos

Imagem ilustrativa da imagem Corolla Cross tem desconto de R$ 46 mil; confira quem tem direito
| Foto: Divulgação Toyota

Ambas as versões são equipadas com o motor 2.0 Dynamic Force Flex, que entrega 175 cv de potência e 21,3 kgfm de torque, acoplado à transmissão CVT de 10 marchas simuladas.

  • Itens de série na versão XR:
  • Sete airbags e freios a disco nas quatro rodas.
  • Pacote Toyota Safety Sense (Frenagem autônoma e alerta de colisão).
  • Painel digital de 7 polegadas e central multimídia.
  • Rodas de liga leve de 17 polegadas.
  • Diferenciais da Versão XRE:
  • Rodas de liga leve de 18 polegadas.
  • Acabamento interno em couro e material sintético.
  • Chave presencial com partida por botão.
  • Sensores de chuva e retrovisor eletrocrômico.

Análise de mercado e prazos

A estratégia da Toyota para abril foca na desoneração agressiva da versão de entrada para competir com SUVs compactos topo de linha de outras marcas. Especialistas do setor indicam que a manutenção dos preços abaixo do limite de IPI é crucial para sustentar o volume de vendas diretas no primeiro semestre.

Os interessados devem consultar a disponibilidade de estoque nas concessionárias, pois o prazo médio de faturamento para pedidos PCD varia entre 30 e 60 dias, dependendo da cor e da região do país.

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Tags:

Corolla Cross pessoas com deficiência Toyota

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