Fiat Strada ignora rivais e mantém liderança isolada em 2026

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Fiat Strada 2026 - Foto: Divulgação Fiat

Enquanto o mercado brasileiro assiste a uma disputa acirrada entre hatches e a invasão dos elétricos chineses, um nome permanece no topo: Fiat Strada. Em maio de 2026, a picape compacta não apenas lidera, como amplia a distância para os concorrentes, consolidando-se como o fenômeno absoluto da década.

De acordo com os dados mais recentes da Fenabrave, a Strada mantém um ritmo de emplacamentos que a coloca em um patamar exclusivo, superando a soma de modelos tradicionais de passeio.

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O fenômeno em números (maio de 2026)

5 lugares | Foto: Divulgação Fiat

Até a primeira quinzena de maio, o desempenho da picape da Fiat é:

Emplacamentos (parcial de maio): 4.592 unidades.

Diferença para o 2º colocado: quase 1.000 unidades à frente do Hyundai HB20 (o atual líder entre os automóveis de passeio).

Acumulado do ano: já são mais de 57 mil unidades em 2026, pavimentando o caminho para o sexto ano consecutivo como o veículo número 1 do Brasil .

Por que a Strada continua sendo a número 1?

Maior volume de carga da categoria | Foto: Divulgação Fiat

O sucesso da Strada em 2026 não é fruto do acaso, mas de uma versatilidade que nenhum outro modelo conseguiu replicar com a mesma eficiência:

As versões Endurance e Freedom continuam sendo as favoritas de frotistas e produtores rurais pela robustez e baixo custo de manutenção.

As versões topo de linha, como a Ultra e a Ranch com motor 1.0 Turbo, atraem o consumidor urbano que busca o conforto de um SUV com a praticidade da caçamba.

Em um mercado de 2026 altamente volátil, a Strada mantém o título de uma das menores desvalorizações do país, sendo considerada "moeda forte" nas concessionárias.

Preços e versões

A linha 2026 da picape mais vendida do Brasil oferece opções que transitam entre o uso severo no trabalho e o lazer urbano, com valores que variam de R$ 112.990 a R$ 149.990. Confira o detalhamento por versão: