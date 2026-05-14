IMBATÍVEL
Fiat Strada ignora rivais e mantém liderança isolada em 2026
Com mais de 57 mil unidades no ano, a Fiat Strada ignora a guerra entre HB20 e Polo e mantém uma liderança isolada e consistente no mercado brasileiro
Enquanto o mercado brasileiro assiste a uma disputa acirrada entre hatches e a invasão dos elétricos chineses, um nome permanece no topo: Fiat Strada. Em maio de 2026, a picape compacta não apenas lidera, como amplia a distância para os concorrentes, consolidando-se como o fenômeno absoluto da década.
De acordo com os dados mais recentes da Fenabrave, a Strada mantém um ritmo de emplacamentos que a coloca em um patamar exclusivo, superando a soma de modelos tradicionais de passeio.
O fenômeno em números (maio de 2026)
Até a primeira quinzena de maio, o desempenho da picape da Fiat é:
- Emplacamentos (parcial de maio): 4.592 unidades.
- Diferença para o 2º colocado: quase 1.000 unidades à frente do Hyundai HB20 (o atual líder entre os automóveis de passeio).
- Acumulado do ano: já são mais de 57 mil unidades em 2026, pavimentando o caminho para o sexto ano consecutivo como o veículo número 1 do Brasil.
Por que a Strada continua sendo a número 1?
O sucesso da Strada em 2026 não é fruto do acaso, mas de uma versatilidade que nenhum outro modelo conseguiu replicar com a mesma eficiência:
- As versões Endurance e Freedom continuam sendo as favoritas de frotistas e produtores rurais pela robustez e baixo custo de manutenção.
- As versões topo de linha, como a Ultra e a Ranch com motor 1.0 Turbo, atraem o consumidor urbano que busca o conforto de um SUV com a praticidade da caçamba.
- Em um mercado de 2026 altamente volátil, a Strada mantém o título de uma das menores desvalorizações do país, sendo considerada "moeda forte" nas concessionárias.
Preços e versões
A linha 2026 da picape mais vendida do Brasil oferece opções que transitam entre o uso severo no trabalho e o lazer urbano, com valores que variam de R$ 112.990 a R$ 149.990. Confira o detalhamento por versão:
- Fiat Strada Endurance CP 1.3 Firefly (Manual): versão de entrada, focada em robustez e frotistas, tem preço sugerido de R$ 112.990.
- Fiat Strada Freedom CP 1.3 Firefly (Manual): com um pacote de conveniência intermediário, esta opção sai por R$ 119.990.
- Fiat Strada Freedom CD 1.3 Firefly (Manual): configuração de cabine dupla para a versão Freedom é comercializada por R$ 126.990.
- Fiat Strada Volcano CD 1.3 Firefly (CVT): primeira opção com câmbio automático na linha, a Volcano tem valor médio de R$ 132.990.
- Fiat Strada Ranch CD 1.0 Turbo 200 (CVT): uma das versões topo de linha, focada em tecnologia e performance turbo, custa R$ 146.990.
- Fiat Strada Ultra CD 1.0 Turbo 200 (CVT): versão com apelo mais esportivo e acabamento premium fecha a tabela em R$ 149.990.