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Fiat Strada ignora rivais e mantém liderança isolada em 2026

Com mais de 57 mil unidades no ano, a Fiat Strada ignora a guerra entre HB20 e Polo e mantém uma liderança isolada e consistente no mercado brasileiro

Jair Mendonça Jr
Por
Fiat Strada 2026
Fiat Strada 2026 -

Enquanto o mercado brasileiro assiste a uma disputa acirrada entre hatches e a invasão dos elétricos chineses, um nome permanece no topo: Fiat Strada. Em maio de 2026, a picape compacta não apenas lidera, como amplia a distância para os concorrentes, consolidando-se como o fenômeno absoluto da década.

De acordo com os dados mais recentes da Fenabrave, a Strada mantém um ritmo de emplacamentos que a coloca em um patamar exclusivo, superando a soma de modelos tradicionais de passeio.

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O fenômeno em números (maio de 2026)

5 lugares
5 lugares | Foto: Divulgação Fiat

Até a primeira quinzena de maio, o desempenho da picape da Fiat é:

  • Emplacamentos (parcial de maio): 4.592 unidades.
  • Diferença para o 2º colocado: quase 1.000 unidades à frente do Hyundai HB20 (o atual líder entre os automóveis de passeio).
  • Acumulado do ano: já são mais de 57 mil unidades em 2026, pavimentando o caminho para o sexto ano consecutivo como o veículo número 1 do Brasil.

Por que a Strada continua sendo a número 1?

Maior volume de carga da categoria
Maior volume de carga da categoria | Foto: Divulgação Fiat

O sucesso da Strada em 2026 não é fruto do acaso, mas de uma versatilidade que nenhum outro modelo conseguiu replicar com a mesma eficiência:

  • As versões Endurance e Freedom continuam sendo as favoritas de frotistas e produtores rurais pela robustez e baixo custo de manutenção.
  • As versões topo de linha, como a Ultra e a Ranch com motor 1.0 Turbo, atraem o consumidor urbano que busca o conforto de um SUV com a praticidade da caçamba.
  • Em um mercado de 2026 altamente volátil, a Strada mantém o título de uma das menores desvalorizações do país, sendo considerada "moeda forte" nas concessionárias.

Preços e versões

A linha 2026 da picape mais vendida do Brasil oferece opções que transitam entre o uso severo no trabalho e o lazer urbano, com valores que variam de R$ 112.990 a R$ 149.990. Confira o detalhamento por versão:

  • Fiat Strada Endurance CP 1.3 Firefly (Manual): versão de entrada, focada em robustez e frotistas, tem preço sugerido de R$ 112.990.
  • Fiat Strada Freedom CP 1.3 Firefly (Manual): com um pacote de conveniência intermediário, esta opção sai por R$ 119.990.
  • Fiat Strada Freedom CD 1.3 Firefly (Manual): configuração de cabine dupla para a versão Freedom é comercializada por R$ 126.990.
  • Fiat Strada Volcano CD 1.3 Firefly (CVT): primeira opção com câmbio automático na linha, a Volcano tem valor médio de R$ 132.990.
  • Fiat Strada Ranch CD 1.0 Turbo 200 (CVT): uma das versões topo de linha, focada em tecnologia e performance turbo, custa R$ 146.990.
  • Fiat Strada Ultra CD 1.0 Turbo 200 (CVT): versão com apelo mais esportivo e acabamento premium fecha a tabela em R$ 149.990.
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