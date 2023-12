Grupo GNC inaugura Nova Haus Bahia | A TARDE

O BMW Group vive um processo de atualização da rede de concessionárias no Brasil, que estão se adequando ao novo padrão global das marcas BMW, MINI e Motorrad. Na Bahia, o Grupo NewChase (GNC) vai inaugurar no dia 20 próximo, em Salvador, a Nova Haus, uma revenda alinhada com o novo conceito global dessas marcas.

Foram investidos aproximadamente R$ 4 milhões para que a Nova Haus Bahia estivesse alinhada ao conceito “Retail Next”, um padrão criado pela fabricante alemã, que propõe em todo o mundo “uma nova experiência de contato com a marca”.

“O conceito “Retail Next” representa a virada de chave, uma mudança de paradigma em todos os níveis”, afirma o diretor comercial do Grupo GNC, Aurivalter Silva Júnior. “Construímos uma nova loja onde existia a Haus, inaugurada em dezembro de 2013. As paredes foram derrubadas e tudo foi reconstruído do zero”, conta.

Eletrificação

A mudança está relacionada com o posicionamento global das marcas premium rumo à eletrificação. A BMW, por exemplo, já anunciou que até 2030 terá cerca 35% a 40% do portifólio eletrificado. Em todo o mundo, as concessionárias da marca serão adaptadas para exposição de carros elétricos e eletrificados, saindo do modelo tradicional, para se tornarem vitrines mais atualizadas.

Em 2020, o Grupo BMW apresentou o plano de sustentabilidade, cujo foco é a eletrificação. O grupo pretende colocar mais de 7 milhões de veículos eletrificados no mundo até 2030 (dois terços desse montante serão 100% elétricos). O BMW Group Brasil tem seis modelos 100% elétricos no Brasil, incluindo o BMW iX.

Mudança radical

Aurivalter Júnior explica que a transformação é perceptível na entrada da loja. “O ponto central é a mudança no conceito da experiência de contato com a marca. Mudamos desde a forma de exposição dos produtos, até a maneira como o vendedor vai se relacionar com o cliente”.

O novo padrão traz a presença de lounges, painéis de LED e equipamentos que garantam interação lúdica dos clientes com a marca e os produtos. “Investimos para criar um ambiente no qual o cliente se sinta convidado a estar e a viver boas experiências, e nós vamos recebê-lo como se estivéssemos em nossa casa”, detalha o diretor Aurivalter Júnior.

O processo de adequação, que incluiu derrubar paredes e reconstruir do zero, foi iniciado em julho deste ano. Tinha como prazo de conclusão março de 2024. “Conseguimos antecipar a conclusão e a inauguração da loja para dezembro. O que para nós, baianos, é motivo de muito orgulho. A BMW é líder de vendas entre as marcas premium, então a gente imprime velocidade porque quer entregar o melhor para o cliente e aposta no crescimento do mercado baiano”.

O BMW Group e o Grupo GNC têm investido na instalação de pontos de recarga para veículos elétricos e híbridos em locais públicos. Os primeiros foram inaugurados em 2019 e hoje há 23 eletropostos da marca em Salvador e Região Metropolitana. Juntos, eles somam um investimento de cerca de R$ 350 mil. Estão instalados no aeroporto, Shopping da Bahia, Salvador Shopping, Bahia Marina e em alguns restaurantes.

A estratégia de eletrificação da BMW tem dois pilares: oferta de novos produtos híbridos e elétricos, com a disponibilidade de equipamentos de recarga, um dois ou três wallbox, e o investimento em eletropostos públicos”, explica Aurivalter Júnior.

BMW anuncia aumento de produção no Brasil

O BMW Group Brasil anunciou ontem aumento de 10% na produção da fábrica de Araquari, em Santa Catarina, com aproximadamente 11.000 unidades produzidas no Brasil a partir de 2024. A força de trabalho vai aumentar em 5% no próximo ano. Mais de 50 colaboradores serão contratados para apoiar o aumento de produção.

“A produção segue a demanda e acreditamos no mercado brasileiro. Temos uma estratégia de crescimento no país, que é conectada com os planos de aprimoramento da nossa atual liderança do mercado premium na região”, afirma o presidente e CEO do BMW Group América Latina, Reiner Braun.

"Um dos pilares do sucesso do BMW Group na América Latina é a nossa estrutura regional, com três fábricas, incluindo São Luis Potosi (México), Araquari e Manaus, ambas no Brasil. Além disso, temos um Centro de Engenharia no Brasil, que apoia desenvolvimentos globais”, destaca Braun. “Vamos continuar a investir na América Latina, onde somos líderes em vendas de modelos premium por seis anos consecutivos, posição que será mantida neste ano de 2023”

“Atualmente, cerca de 60% das vendas da marca BMW no Brasil são provenientes de modelos fabricados em Araquari, que produz os BMW X1, X3 e X4, além do Série 3, o carro premium mais vendido do mercado brasileiro”, afirma a presidente e CEO do BMW Group Brasil, Maru Escobedo.

A BMW vai lançar cerca de 15 produtos em 2024 no Brasil, de acordo com apuração da Agência Automotive Business. Segundo a presidente da montadora, entre os modelos que devem chegar ao país estão o novo BMW Série 5, o X2 e o elétrico i5. “Com isso, a expectativa da empresa é crescer entre 3% e 5% o volume de vendas em 2024”.