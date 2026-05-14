HB20 atropela rivais e assume liderança de vendas em maio; veja valor

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Hyundai HB20 - Foto: Divulgação Hyundai

De acordo com dados da Fenabrave consolidados até o dia 14 de maio, o hatch sul-coreano, Hyundai HB20, não apenas cresceu, mas "atropelou" a concorrência direta com uma estratégia agressiva de preços e bônus de fábrica.

O ranking: a virada do HB20 em números

Novas lanternas Hyundai HB20 | Foto: Divulgação Hyundai

Até meados deste mês, o volume de emplacamentos mostra uma disputa acirrada, mas com vantagem clara para a Hyundai:

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Hyundai HB20: 3.520 unidades

Volkswagen Polo: 3.256 unidades

BYD Dolphin Mini: 2.752 unidades

O crescimento do HB20 foi de 30,1% em comparação ao mesmo período de abril, um salto raro para um modelo que vinha sendo pressionado tanto pelos novos SUVs compactos quanto pela eletrificação.

Por que o HB20 voltou ao topo?

Painel Hyundai HB20 | Foto: Divulgação Hyundai

Três fatores principais explicam o "fenômeno" de maio:

Preço agressivo: a oferta da versão Comfort Plus 1.0 por R$ 96.790 colocou o modelo em vantagem competitiva direta contra o Polo e o Dolphin Mini.

colocou o modelo em vantagem competitiva direta contra o Polo e o Dolphin Mini. Supervalorização do usado: a Hyundai intensificou os bônus para quem oferece um seminovo na troca , facilitando o fechamento de negócio no varejo.

, facilitando o fechamento de negócio no varejo. Disponibilidade imediata: ao contrário de alguns concorrentes que enfrentam gargalos logísticos, a rede Hyundai conseguiu abastecer os pátios para pronta entrega.

A ameaça elétrica

Embora o HB20 lidere o volume geral de maio, o sinal de alerta continua ligado para as fabricantes tradicionais. O BYD Dolphin Mini consolidou-se como o carro mais vendido para o consumidor final (varejo), enquanto o HB20 e o Polo ainda dependem fortemente das vendas diretas (locadoras e frotistas).

Além disso, o BYD Song Plus segue figurando no Top 10, provando que o consumidor brasileiro de 2026 já não vê os carros híbridos e elétricos como algo de nicho, mas como uma escolha racional de mercado.

Cenário para o fechamento do mês

Analistas do setor acreditam que a disputa entre HB20 e Polo seguirá "voto a voto" até o dia 31. No entanto, a estratégia da Hyundai de baixar a barreira dos R$ 100 mil parece ser o diferencial necessário para garantir a coroa de maio, em um ano onde a competitividade nunca esteve tão alta no Brasil.