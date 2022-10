Honda HR-V 1.5 turboflex 2023 chega às revendas

A Honda deu a largada nas vendas do novo HR-V 2023 nas versões Advance e Touring, as mais caras da linha, com preço sugerido de 176.800 e R$ 184.500. Elas estão equipadas com o novo motor 1.5 Turbo Flex, e chegam às concessionárias do Brasil dois meses após o início das vendas das versões com motor 1.5 aspirado, que seguem, pelo menos por enquanto, por R$ 142.500 e R$ 149.900.

Houve atraso na comercialização dessas versões topo de linha do novo HR-V com motor turboflex, devido à escassez de semicondutores. A Honda teve de interromper a produção em Itirapina (SP) duas vezes em setembro, afetada pela falta de chips automotivos.

Quatro versões

A segunda geração do Honda HR-V agora está disponível em quatro versões. EX e EXL são equipadas com o motor 1.5 aspirado, e quando abastecidas com etanol entregam 126 cv e 15,8 kgfm.

Já as versões Advance e Touring, com o motor 1.5 Turbo Flex, entregam 177 cv a 6.600 rpm e 24,5 kgfm entre 1.750 e 4.500 rpm, quando estão abastecidas com etanol ou gasolina. Essas motorizações têm somente uma opção de transmissão: automática do tipo CVT com 7 marchas simuladas.

A tecnologia flex das versões topo de gama permitem o abastecimento com etanol ou gasolina, em qualquer proporção. O HR-V 2023 Turbo Flex tem consumo na cidade de 7,9/11,3 km/l (etanol/gasolina) e, na estrada, de 8,8/12,6 km/l, segundo o Inmetro.

As versões Advance e Touring têm ainda o myHonda Connect, plataforma de conectividade que conecta o motorista ao seu carro, via aplicativo no smartphone.

A versão HR-V Advance traz todos os equipamentos das versões mais simples (EX e EXL), adicionando ar-condicionado digital de duas zonas, sensor de estacionamento dianteiro, carregador wireless para smartphones e sensor de chuva.

Por sua vez, a versão Touring teve upgrades: banco do motorista com ajuste elétrico, porta-malas com abertura por movimento, partida remota do motor e rodas de liga leve de 17” com design exclusivo.

Nas versões topo a grade frontal tem o estilo de colmeia. Na traseira está a saída dupla para o escapamento e, no caso da versão Touring, as lanternas com acabamento fumê. O porta-malas tem capacidade para 354 litros, bem menos do que os 437 litros da geração passada.