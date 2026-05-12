Nissan Kait por R$ 93 mil: o SUV automático mais barato do Brasil hoje

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A Nissan decidiu contra-atacar o avanço dos novos lançamentos, como o Toyota Yaris Cross, posicionando o Nissan Kait com um valor extremamente competitivo: R$ 93.790.

A estratégia é clara: enquanto as novas gerações de SUVs ultrapassam a barreira dos R$ 130 mil, o Kait (modelo que mantém a plataforma da geração anterior do Kicks) foca no custo-benefício para se tornar o SUV automático mais acessível do país.

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Por que o Nissan Kait está tão barato?

Nissan Kait | Foto: Divulgação Nissan

O valor de R$ 93.790 é focado na modalidade de venda direta. Este preço é destinado principalmente a:

Taxistas (com isenções de IPI e ICMS);

Produtores rurais e microempresários (frotistas);

Pessoas com Deficiência (PcD), dependendo da configuração de bônus da fábrica.

Para o consumidor comum (pessoa física), o valor sofre alterações, mas a Nissan tem aplicado descontos generosos nas concessionárias para manter o modelo atrativo frente aos modelos chineses e ao novo SUV da Toyota.

Nissan Kait vs. Toyota Yaris Cross

Espelhamento sem fio via Apple CarPlay® ou Android Auto® em uma tela de 9” | Foto: Divulgação Nissan

O Yaris Cross, embora mais moderno e com opção híbrida, chega ao mercado com preços que partem de uma prateleira superior.

Ao oferecer um SUV consolidado, com baixo custo de manutenção e câmbio CVT por menos de R$ 95 mil, a Nissan consegue captar o cliente que busca um utilitário esportivo, mas não quer (ou não pode) investir os R$ 120 mil pedidos nas versões de entrada dos concorrentes diretos.

Vantagens do Nissan Kait em destaque:

Espaço Interno: porta-malas de 432 litros , um dos melhores da categoria.

, um dos melhores da categoria. Conforto: tecnologia zero gravity nos bancos, ideal para quem passa muitas horas dirigindo.

nos bancos, ideal para quem passa muitas horas dirigindo. Mecânica provada: motor 1.6 flex e câmbio CVT com histórico de alta confiabilidade.

Vale a pena comprar agora?

Maio de 2026 está se provando um mês de transição. Com a chegada da nova geração do Kicks para o topo da gama, o Kait assume o papel de "guerreiro" da marca.

Se o seu objetivo é um carro robusto para o trabalho ou para a família com o orçamento apertado, o Nissan Kait de R$ 93.790 é a opção mais lógica do mercado atual.