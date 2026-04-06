Novo BYD Dolphin 2027 chega ao Brasil por menos de R$ 160 mil

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Novo BYD Dolphin Special Edition - Foto: Divulgação | BYD

A BYD anunciou nesta segunda-feira, 6, o lançamento de seu novo hatch elétrico, o Dolphin Special Edition com configurações inéditas para o modelo no Brasil.

O elétrico será vendido em uma versão única, que vai adotar uma nova identidade visual da marca além de estrear um novo motor inédito no Brasil.

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“Entendemos que havia um espaço entre o Dolphin GS e o Dolphin Plus para um novo modelo, com uma configuração intermediária exclusiva. Foi a oportunidade perfeita de apresentar o novo visual que a família Dolphin vai trazer a partir de 2027”, revela Fábio Lage, diretor comercial da BYD do Brasil.

Modelo abaixo de R$ 160.000

O novo modelo elétrico da BYD, o Dolphin SE chega ao mercado brasileiro com o valor de R$ 159.990, ficando em uma posição intermediária entre as seguintes versões:

GS: R$ 149.990;

SE: R$ 159.990;

Plus: R$ 184.800.

Novo motor

O Dolphin SE será o modelo que vai estrear um novo motor dos carros da BYD, que entrega 177 cavalos de potência e 29,5 kgfm de torque instantâneo.

De acordo com a montadora, o hatch deve acelerar de 0 a 100 km/h em 8 segundos, atingindo a velocidade máxima de 160 km/h.

Capacidade e autonomia

A nova motorização possui uma capacidade em corrente contínua de 80 kW, permitindo saltar de 30% a 80% em somente 20 minutos.

A bateria é de 45,12 kWh e a autonomia é de até 405 km no ciclo NEDC.

Ficha técnica do novo Dolphin 2027

Confira os principais pontos do novo BYD Dolphin Special Edition:

Porta malas de 250 litros;

Tação dianteira;

Quatro modos de condução (Eco / Normal / Sport / Neve);

Entre-eixos de 2,7 metros;

Potência máxima de 177 cavalos;

0 a 100 km/h em 8 segundos;

Velocidade máxima de 160km/h.

Novo BYD Dolphin Special Edition | Foto: Divulgação | BYD

Mudanças estéticas

O novo BYD Dolphin Special Edition terá mudanças visuais também, ficando mais orgânico, com novos arranjos internos e nos faróis e lanternas.

Em seu interior o modelo une aprimoramentos em tecnologia e ergonomia, como:

painel de instrumentos de 8,8 polegadas;

tela multimídia flutuante de 12,8 polegadas com Google Assistant integrado;

carregador de celular por indução de 50 W;

seletor de marchas reposicionado para a coluna de direção.

Interior do novo BYD Dolphin Special Edition | Foto: Divulgação | BYD

Somado a isso, o novo hatch terá um pacote de funcionalidades mais completo, oferecendo:

sistemas de auxílio à condução;

controle de velocidade de cruzeiro adaptativo;

alerta de colisão frontal;

frenagem automática de emergência;

assistentes de permanência e mudança de faixa;

monitoramento de ponto cego.

Novas cores

O modelo estará disponível nas cores Obsidian Black, Cheese White, Atlantis Blue, Time Grey e o interior apenas em tons escuros (Black & Grey).