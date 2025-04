Novo GWM Tank 300 na Bahia? SUV já pode ser reservado por baianos

SUV híbrido plug-in Tank 300 chegará em breve na Bahia - Foto: Divulgação

A GWM anuncia a chegada do novo SUV híbrido plug-in Tank 300. As reservas antecipadas do novo modelo já foram iniciadas pelo site da GWM, do Mercado Livre, pelo aplicativo My GWM ou na revenda Morena GWM, em Salvador ou Feira de Santana.

O preço oficial do modelo será divulgado no dia 4 de abril. Diretor da Morena GWM, Mário Sérgio Bastiani Callegaro destaca que o Tank 300 une desempenho off-road com luxo, sofisticação e tecnologia dos principais SUVs premium do mercado, estabelecendo um novo padrão para os veículos deste segmento.