Novo Tiguan L ePro faz 117km no modo elétrico; confira detalhes

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A Volkswagen acaba de oficializar os dados técnicos do aguardado Tiguan L ePro, a versão híbrida plug-in (PHEV) de entre-eixos alongado que promete sacudir o segmento de SUVs médios.

Com o lançamento comercial previsto para o final de maio de 2026, o modelo foca em quem busca eficiência sem abrir mão do espaço interno que consagrou a linha Tiguan.

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Autonomia que desafia os concorrentes

Tiguan L ePro | Foto: Divulgação Volkswagen

O maior trunfo do novo Tiguan L ePro é sua eficiência energética. Equipado com uma bateria de íons de lítio de 22 kWh, o SUV alcança uma autonomia de 117 km em modo 100% elétrico (ciclo MIIT).

Na prática, isso significa que a maioria dos motoristas pode realizar seus trajetos diários — ida e volta ao trabalho, escola e lazer — sem consumir uma gota de combustível fóssil, utilizando apenas a carga da bateria.

Conjunto mecânico: potência e tecnologia

Sob o capô, a joint venture SAIC-Volkswagen introduziu o motor 1.5T EVO II, uma evolução do propulsor EA211 desenhada especificamente para sistemas híbridos.

Motor a combustão: 127 cv (95 kW).

Motor elétrico: 194 cv (145 kW).

Entrega combinada: o sistema pode entregar entre 204 cv e 272 cv, dependendo da configuração de software e demanda, garantindo ultrapassagens seguras e fôlego em rodovias.

Destaques do interior e tecnologia "Pro"

Interna do Tiguan L ePro | Foto: Divulgação Volkswagen

O interior do Tiguan L ePro segue o padrão "Pro" da Volkswagen, priorizando a digitalização e o conforto dos ocupantes:

Tela de 15 polegadas: uma central multimídia flutuante centraliza todas as funções do veículo.

Botões físicos no volante: atendendo aos pedidos dos clientes, a VW retornou com botões táteis no volante, abandonando os comandos capacitivos de difícil operação.

Seletor na coluna: o câmbio foi deslocado para a coluna de direção, liberando espaço no console central para carregamento por indução de smartphones.

Design: identidade " New Energy "

Visualmente, o ePro se diferencia da versão puramente a combustão por detalhes aerodinâmicos. A entrada de ar frontal é menor e mais integrada ao para-choque, e o logotipo da marca é iluminado, conectando-se a uma barra de LED que atravessa toda a grade frontal.

Na traseira, as lanternas contam com gráficos internos simplificados e o emblema "ePRO" identifica a motorização eletrificada.

Mercado brasileiro: o que esperar?

Tiguan L ePro | Foto: Divulgação Volkswagen

Enquanto o Tiguan L ePro domina os holofotes na Ásia, no Brasil a Volkswagen lançou recentemente o Tiguan R-Line 2026 por R$ 299.990. No entanto, a versão nacional ainda mantém o motor 2.0 TSI de 272 cv sem eletrificação.

A expectativa é que, com o sucesso dos rivais chineses no Brasil, a Volkswagen utilize a arquitetura do ePro para futuras atualizações híbridas no mercado nacional, visando competir diretamente com modelos como o GWM Haval H6 e o BYD Song Plus.