Porsche lança terceira geração do Panamera | A TARDE

A Porsche lançou na sexta-feira, 24, a terceira geração do Panamera, e para alívio dos aficionados pelo cupê quatro portas esportivo de luxo não houve drásticas mudanças no visual, ao passo que o motor está mais potente e o pacote tecnológico foi atualizado. Tem mais uma notícia boa para os apaixonados pela marca: a pré-venda no Brasil começa no ano que vem.

O novo cupê produzido na Alemanha chega com quatro motorizações E-Hybrid diferentes, dentre elas o Panamera Turbo E-Hybrid, com destaque para o motor 4.0 V8 biturbo em associação com um motor elétrico, alimentado por uma bateria de 25,9 quilowatts-hora. A potência total é de 680 cv e o torque de 94,7 kgfm, enviados para as quatro rodas por meio da transmissão PDK de 8 marchas. Dados divulgados pela marca indicam aceleração de 0 a 96 km/h em 3 segundos e velocidade máxima de 314 km/h.

As versões Panamera e Panamera 4 contam com motor 2.9 V6 turbo 353 cv e 50,8 kgfm de torque - aumento de 23 cv e 5 kgfm, respectivamente. O V6 pode impulsionar o modelo normal a 96 km/h em 5 segundos e a velocidade máxima de 272 km/h. O Panamera 4 com tração integral pode alcançar o mesmo feito em 4,7 segundos, atingindo 270 km/h.

Preço

A Porsche informa que todas as versões do Panamera 2024 são equipadas com suspensão pneumática de duas câmaras e duas válvulas com Porsche Active Suspension Management. Para as versões E-Hybrid, há ainda a opção do sistema Porsche Active Ride, para manter a carroceria mais estável e compensar movimentos de inclinação e rotação do veículo. Já o eixo traseiro com esterçamento está disponível como opcional.

Na Europa, o Panamera 2024 chega por 93 mil euros na opção de entrada, aproximadamente R$ 500 mil. A marca confirma o embarque para o mercado brasileiro no ano que vem, mas ainda não foi revelado que versões estarão disponíveis por aqui.

Visual externo

As mudanças no visual são discretas, a exemplo da dianteira com entrada de ar maior, faróis de LEDs Matrix com novo formato e para-lamas mais largos. De perfil, o modelo revela uma inclinação na traseira um pouco mais acentuada e o vidro traseiro perdeu a moldura. O novo Panamera tem 5,05 m de comprimento, 1,94 m de largura e 1,42 m de altura. O entre-eixos não foi informado.

Mudanças no visual são discretas | Foto: Divulgação

Interno

No interior, o console central mudou e o seletor de marcha foi para a direita do volante. Um display opcional de 10,9 polegadas para o passageiro também está disponível, permitindo que o carona veja os dados de desempenho do veículo, altere as configurações de entretenimento ou assista vídeos, por exemplo.

A Porsche anuncia que o novo esportivo de luxo é parte de um ecossistema digital do motorista. O aplicativo MyPorsche tem integração com Apple CarPlay e Android Auto, além de ferramentas como Siri e acesso remoto a diferentes funções do carro.

Personalização

“O processo de compra da Porsche é único, o cliente consegue personalizar todas as versões, desde a de entrada ao topo de linha, com centenas de opcionais, o que faz com que cada carro seja único”, destaca o CEO do Grupo Bamaq, Clemente Faria Jr.

No interior, console central mudou | Foto: Divulgação

“Em relação ao facelift do Panamera, tão logo tenhamos a previsão de recebimento dessa versão e assim que estiver disponível para configuração, os clientes poderão fazer isso no Fitting Lounge do Porsche Center Salvador”, afirmamente Faria Jr. O grupo Bamaq é responsável pela operação da Porsche na Bahia. Recentemente, investiu R$ 40 milhões na construção e infra-estrutura do Porsche Center Salvador, uma loja no padrão global da marca.