Rede de eletropostos precisa crescer | A TARDE

As vendas de veículos eletrificados no Brasil, sejam eles híbridos ou 100% elétricos, devem manter o ritmo acelerado em 2024. No ano passado, superaram todas as projeções e contabilizaram até dezembro 93.927 emplacamentos, um crescimento de 91% sobre as vendas de 2022 (49.245), segundo a Associação Brasileira do Veículo Eletrico (ABVE). Além disso, a eletromobilidade foi para o centro do debate nacional e hoje é vista como a transição para um modelo mais sustentável e econômico. No entanto, a baixa velocidade de crescimento da rede de eletropostos, é vista como um gargalo.

Segundo a Fenabrave, o mês de dezembro de 2023 foi emblemático para o mercado brasileiro de carros elétricos, com a venda de 6.018 veículos, alcançando o melhor resultado da série histórica. Mantendo uma sequência recorde de emplacamentos mensais, o BYD Dolphin atingiu a marca de 2.248 unidades vendidas em dezembro, estabelecendo um novo padrão para vendas de carros elétricos no Brasil.

O BMW Group e a Haus Motors têm investido na instalação de pontos de recarga para veículos elétricos e híbridos em locais públicos em Salvador. Os primeiros foram inaugurados em 2019 e hoje há 23 eletropostos da marca na capital e Região Metropolitana. Juntos, eles somam um investimento de cerca de R$ 350 mil. Estão instalados no aeroporto, Shopping da Bahia, Salvador Shopping, Bahia Marina e em alguns restaurantes.

“A estratégia de eletrificação da BMW tem dois pilares: oferta de novos produtos híbridos e elétricos, com a disponibilidade de equipamentos de recarga, um dois ou três walbox, e o investimento em eletropostos públicos”, afirma o diretor comercial do Grupo NewChase (GNC), Aurivalter Júnior. Ele explica que a estratégia da marca é garantir sem custo dois ou 3 carregadores rápidos para os clientes, que podem instalar pontos, em casa, no trabalho e até na casa de praia. A BMW é uma marca premium que passa pelo processo de eletrificação, com a missão de até 2030 ter entre 35% e 40% de toda a linha eletrificada.

BMW quer 35% de toda a linha eletrificada até 2030 | Foto: Divulgação

A Volvo Cars Br já investiu mais de R$ 72 Milhões em eletropostos de carga rápida nas rodovias brasileiras. “E a Bahia será contemplada na terceira fase desse projeto que prevê a inauguração de mais 73 carregadores, sendo 30 na região Nordeste e 13 em cidades baianas, que foram sugeridas pela GNC Suécia Salvador, após observação minuciosa das áreas e conversas com os clientes. Nesta fase do projeto, a Volvo prevê o investimento de mais R$ 50 milhões”, antecipa o gerente comercial da GNC Suécia Salvador, Jardel Almeida.

Ele comemora os resultados da marca no Brasil e na Bahia no ano passado e acredita que em 2024 o desempenho de vendas será ainda melhor. “O ano de 2023 foi incrível para a Volvo Cars, com a consolidação do segundo lugar em vendas de veículos premium no Brasil. Com uma gama enxuta de apenas 4 modelos oferecidos no mercado nacional, 2 híbridos (XC60 e XC90) e 2 elétricos (XC40 e C40), a Volvo alcançou uma marca expressiva de 8.500 veículos vendidos no ano. Na Bahia, foram 175 veículos e uma participação de mercado acima da média nacional”, afirma.

Aprovado

Auditora fiscal e professora, Karla Borges tem uma excelente experiência com veículo híbrido. Comprou um Toyota Prius em 2018, está muito satisfeita, mas pensa em comprar um veículo 100% elétrico, não apenas pelos atributos desse tipo de veículo, mas pela sustentabilidade. “Meu carro é muito silencioso, econômico, nunca deu problema, jamais foi para a oficina. Tem a vantagem de que não tenho necessidade de parar para recarregar a bateria”, comenta Karla. O Prius tem motores elétrico e a combustão, e a bateria do motor elétrico é carregada automaticamente.

“Minha resistência hoje é por conta da baixa autonomia dos carros elétricos. Não tenho tempo de ficar na fila, para recarregar o carro”, comenta. Mas ela é entusiasta e acredita que os gargalos serão resolvidos. “A tendência para mim é mesmo mudar para o 100% elétrico“.

Carro 100% elétrico x híbrido

O que o consumidor deve avaliar antes da decisão de comprar um carro eletrificado? A solução mais viável seria um modelo 100% elétrico ou um veículo híbrido? “O primeiro ponto é saber se usar um carro puro elétrico cabe na sua vida. Saber se você tem facilidade para carregar o veículo. Se a sua estrutura de casa e trabalho permitem que você crie (caso você não tenha) um sis

tema de carregamento rápido”, pondera o empresário e especialista Anderson Magalhães, fundador da Carrocash e da Carbiz Brasil @carbizbr.

Algo que ele não recomenda é comprar carro elétrico para carregar apenas em shoppings, supermercados, restaurantes, concessionárias, porque é prático, fácil e gratuito. “Essa não é uma realidade sustentável. Até porque o crescimento das vendas dos carros é muito mais acelerado que o avanço da estrutura de carregamento em nossas cidades”, pondera.

“Nos shoppings já estão acontecendo problemas de carros parados no carregador, porque não há como fazer carregamento rápido. Os carregadores de shopping são mais lentos. E muitas vezes você tem quantidade de carga menor na absorção. As vezes o seu próprio carro não absorve carga rápida”, observa Magalhães. A rede pública no Brasil ainda carece de muito investimento. Em Salvador e Região Metropolitana, ele arrisca dizer que hoje há aproximadamente 78 postos públicos de recarga. Um número ainda pequeno, que não acompanha velocidade de crescimento das vendas.

Outro ponto importante: é preciso saber se a quilometragem que você faz é compatível com a autonomia do carro elétrico que você vai comprar. O mais adequado é que você rode o equivalente a um terço da autonomia total do carro. “Os carros elétricos hoje têm em média autonomia entre 300, 400 Km, se você roda entre 100 e 150 km mais ou menos por dia seria uma situação confortável”, comenta Magalhães.

“Os carros vendidos hoje podem perder valor rápido, à medida que surgem novas atualizações, com maior autonomia. A área de pesquisa e desenvolvimento está acelerando nesse sentido e há muitas empresas e países trabalhando na meta de garantir mais autonomia para os carros elétricos, de melhorar a qualidade das baterias”, pondera.

Quem compra hoje um carro elétrico por R$ 300 mil com autonomia de 400 quilômetros, por exemplo, vai perder valor de revenda, quando for lançado outro modelo ou versão com autonomia de 600 km, terá uma depreciação porque o veículo vai ficar obsoleto.

Como encontrar ponto de recarga

PlugShare - PlugShare é um aplicativo móvel e web que tem informações sobre a localização e detalhes de estações de carregamento para automóveis elétricos.

https://www.plugshare.com/

Tupinambá - No aplicativo da Tupinambá Energia também há informações sobre a localização e as estações de carregamento para elétricos.

https://tupinambaenergia.com.br/

Google Maps

O Google Maps indica a localização de pontos de recarga. Ao fazer pesquisas como “EV Charging”, o usuário recebe no mapa a localização de pontos de recarga mais próximos junto com algumas informações, incluindo endereço, procedência e análises de pessoas que já passaram por ali.

https://www.google.com/maps/place/EZvolt+Charging+Station/