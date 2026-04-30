Renault Koleos chega à Bahia: veja detalhes do novo SUV premium

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Após o Koleos Day, evento realizado pela concessionária Nova Bahia no último dia 25 de abril, o Renault Koleos começou oficialmente sua trajetória em solo baiano.

O Portal A TARDE visitou a concessionária e conferiu de perto o modelo que marca a nova fase "aspiracional" da montadora francesa no Brasil.

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Sofisticação e presença

Diferente do que o público está acostumado com a linha de entrada da marca, o Koleos entrega um acabamento refinado que mira diretamente o segmento premium.

Com dimensões imponentes, o SUV se destaca pelo amplo espaço interno, ideal para famílias que não abrem mão do conforto em viagens longas ou no trânsito intenso de Salvador.

Experiência ao volante

Durante o evento, o público baiano pôde testar o desempenho do motor e o pacote tecnológico, que inclui assistentes de condução avançados e uma central multimídia intuitiva.

A percepção geral entre os presentes foi de um veículo robusto, mas com dirigibilidade suave, priorizando a segurança e o bem-estar dos ocupantes.

Com o encerramento do Koleos Day, a Nova Bahia consolida sua estratégia de transformar a concessionária em um hub de relacionamento. O modelo segue disponível para visitação e test drive na unidade da avenida Luiz Viana Filho (Paralela).



Especificações técnicas: Renault Koleos 2026

Motorização e performance

O novo Renault Koleos chega equipado com um conjunto propulsor Full Hybrid (HEV). Ele combina um motor térmico 1.5 Turbo de três cilindros com dois motores elétricos, gerando uma potência combinada de 245 cv.



O torque máximo atinge 32,6 kgfm, o que permite ao SUV acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 8,3 segundos. A transmissão é a moderna DHT (automática de múltiplas marchas dedicada a híbridos), que prioriza a suavidade na troca de energia.

Eficiência e consumo

Como um híbrido autocarregável, o modelo não precisa de tomadas. O sistema recupera energia nas frenagens e desacelerações, permitindo que até 75% da condução urbana seja feita em modo 100% elétrico. Segundo os dados oficiais (PBEV/Inmetro), o consumo médio é de 13,1 km/l na cidade e 12,1 km/l na estrada.

Dimensões e capacidade

O SUV se posiciona no topo da categoria com dimensões generosas: são 4,77 metros de comprimento e um entre-eixos que garante 32 cm de espaço para as pernas dos ocupantes traseiros — um dos maiores do segmento.

O porta-malas tem capacidade para 431 litros (padrão VDA), expansível com o rebatimento dos bancos.

Tecnologia e segurança

A cabine é dominada pelo sistema OpenR, que integra três telas de 12,3 polegadas em um único painel digital, com conectividade 5G e serviços Google nativos.

No quesito segurança, o Koleos vem equipado com 7 airbags e um pacote de 29 sistemas de assistência ao motorista (ADAS), incluindo frenagem autônoma de emergência, controle de cruzeiro adaptativo e monitoramento de ponto cego.