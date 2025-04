Renault Kwid 2026 tem novidades; descubra quais

Renault Kwid 2026 - Foto: Divulgação

A Renault fez a estreia da linha 2026 do hatch subcompacto Kwid. A versão Intense, que tinha como opcional o teto biton, foi transformada em uma nova versão, a Iconic, e posicionada como a terceira mais cara do portfólio.

Ela traz rodas de liga leve escurecidas aro 14 e pormenores externos na cor amarela. No pacote de equipamentos itens para todas as versões: mais dois alto falantes na coluna C e nova entrada USB tipo C, que substitui a entrada da tomada de 12V.

Na versão Outsider, detalhes em amarelo foram adicionados na grade frontal, retrovisores, barra de teto. Na lateral os protetores de porta foram trocados por adesivos.