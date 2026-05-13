Sonic vai acirrar disputa entre SUVs compactos

- Foto: Chevrolet

A Chevrolet lança o Sonic 2027 no Brasil em duas versões de topo: Premier, por R$ 129.990, e RS, por R$ 135.990. Produzido em Gravataí (RS), o novo SUV cupê compacto fica posicionado entre o futuro Onix Activ e o Tracker e chega como uma das principais apostas da General Motors para recuperar participação no mercado brasileiro.

O lançamento integra o plano de R$ 7 bilhões em investimentos da GM no país até 2028. Desse total, cerca de R$ 1 bilhão foi destinado ao desenvolvimento do Sonic, à validação do projeto, à modernização da produção e ao treinamento de equipes. A fábrica gaúcha, que também produz Onix e Onix Plus, recebeu outro aporte de R$ 1,2 bilhão.

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“Este é lançamento mais importante do ano para a companhia. Eleva a Chevrolet ao status de maior portfólio de SUVs e crossovers do mercado e mostra que o Sonic tem potencial para se tornar o automóvel de passeio mais desejado e emplacado da região”, afirma Thomas Owsianski, presidente da GM América do Sul.

A fala reforça o peso estratégico do produto. Em 2025, a Chevrolet foi a terceira marca mais vendida do país, com 276 mil emplacamentos, segundo a Fenabrave. O resultado ficou abaixo de 2020, quando a empresa liderava o mercado brasileiro, com 338,5 mil unidades. No período, a participação da marca recuou de 17,5% para pouco mais de 10%.

Motorização

O Sonic utiliza motor 1.0 turbo flex de injeção direta, com até 115 cv de potência e 18,9 kgfm de torque, associado ao câmbio automático de seis marchas. Segundo dados do Inmetro informados pela fabricante, o consumo rodoviário chega a 14,8 km/l com gasolina e 10,4 km/l com etanol.

O modelo tem 4,23 metros de comprimento, 1,77 m de largura, 1,53 m de altura e 20 cm de vão livre em relação ao solo. O porta-malas comporta 392 litros. No visual, aposta em frente elevada, linhas marcadas e traseira com queda mais acentuada do teto, recurso usado para reforçar a proposta de SUV cupê. O modelo também estreia a nova identidade visual da Chevrolet, com a sexta geração da gravata da marca.

Entre os equipamentos, o Sonic traz painel digital de 8 polegadas, central multimídia de 11 polegadas, Wi-Fi embarcado, OnStar, carregador por indução, chave presencial, ar-condicionado digital e pacote de segurança com seis airbags, frenagem automática de emergência, assistente de permanência em faixa, alerta de ponto cego e controles de estabilidade e tração. Na versão RS, há ainda farol alto automático e assistente de estacionamento Easy Park.

Concorrência

Pelo porte e pela proposta, o Sonic mira mais diretamente Volkswagen Nivus e Fiat Fastback, embora também dialogue com SUVs de entrada como Renault Kardian e Volkswagen Tera. A estratégia da Chevrolet é ocupar uma faixa intermediária: acima dos aventureiros compactos e abaixo do Tracker, com apelo visual de SUV cupê, produção nacional e pacote tecnológico amplo.

O desafio será transformar o posicionamento em volume. A Chevrolet conta com marca forte, rede ampla de concessionárias e boa lembrança de Onix e Tracker, mas entra em um segmento cada vez mais disputado, com rivais já consolidados, avanço de marcas chinesas e versões eletrificadas. Nesse cenário, o Sonic pode ajudar a GM a recuperar espaço, desde que mantenha competitividade após a fase inicial de preços promocionais.