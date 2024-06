Bahia Farm Show 2024 começa com discussão sobre aquífero

Sistema deve ser fundamental para otimizar uso da água na produção de alimentos - Foto: Rodrigo Tardio | Ag. A TARDE

Não só de máquinas agrícolas vive a Bahia Farm Show. A 18ª edição que foi aberta nesta segunda-feira, 10, somente para imprensa, autoridades e convidados, vai trazer uma importante discussão sobre sustentabilidade, que envolve o uso da água, inclusive para produção de alimentos.

Durante o evento, que abre ao público nesta terça-feira, 11, um assunto chama a atenção sobre o estudo potencial que vem sendo desenvolvido com o uso e monitoramento do Aquífero Urucuia para melhor gestão das águas.

Produtores ruraisprocuram entender a dinâmica do Aquífero Urucuia. Os estudos são feitos com medições e monitoramento em tempo real.

"Os estudos científicos da Universidade Federal de Viçosa (UFV) e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), analisaram que o aquífero tem capacidade estimada de 800 mil hectares. Temos as águas superficiais e águas profundas. Destas águas profundas não estamos tirando nem 5 % do potencial do aquífero", diz o presidente da Aiba e da Bahia Farm, Odacil Ranzi.

Uma comitiva, de acordo com Odacil, está indo para Nebrasca, EUA, no próximo dia 5 de julho, em busca de mais conhecimentos.

"Nesse andar da carruagem o oeste da Bahia é uma região de muito progresso. Um crescimento acima de 10% ao ano nos últimos 10 anos. É algo muito extraordinário o que acontece no Oeste da Bahia" afirma.

O Aquífero compreende um manancial hídrico subterrâneo com terreno maior no Oeste da Bahia, porém alcança ainda os estados de Goiás, Minas Gerais, Maranhão, Tocantins e Piauí.