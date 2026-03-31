Bahia Farm Show 2026 amplia estrutura e projeta público recorde

Vista de cima da Bahia Farm Show - Foto: Wuiga Rubini | GOVBA

A 20ª edição da Bahia Farm Show (BFS) foi apresentada em evento realizado no município de Luís Eduardo Magalhães, em um momento delicado para a economia internacional, marcado por guerras e conflitos entre nações. Para celebrar as duas décadas da feira de negócios – que acontece entre 8 e 13 de junho –, a área do evento foi ampliada em 35%, com expectativa de reunir mais de 500 expositores.

Entre as novidades, estão mudanças estruturais no acesso: neste ano, haverá uma nova e única entrada, localizada no lado oposto à BR-242/020. O estacionamento também foi ampliado, com capacidade para 10 mil veículos, e todo o parque contará com vigilância 24 horas, garantindo mais segurança a visitantes e expositores, segundo o diretor da feira, Alan Malinski.

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Outro foco da organização é a ampliação da participação de pequenos produtores. A meta é atrair cerca de 200 caravanas em 2026. Em 2025, foram mobilizados 100 grupos de 29 municípios, distribuídos em cinco estados, somando quase 17 mil pessoas.

No ano passado, a BFS registrou público recorde de 162 mil visitantes. Para este ano, a expectativa é superar esse número. A 19ª edição contou com 434 expositores, 1.125 marcas e gerou cerca de 8,2 mil empregos diretos e indiretos. Para Malinski, “tecnologia toda feira tem. O diferencial da nossa é a oportunidade de encontro de gerações e entre grandes e pequenos produtores”.

O diretor da feira acrescentou que o evento também promove a aproximação entre população urbana e rural.

O cenário de incertezas na economia mundial – diante da recente guerra no Oriente Médio, e do conflito entre Rússia e Ucrânia, iniciado em 2022 – preocupa os produtores, que seguem focados na produção agrícola. A avaliação é do presidente da Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Moisés Schmidt.

Schmidt, que também preside a BFS, afirmou que ainda não é possível mensurar os impactos da crise sobre a produção baiana ou sobre a feira. No entanto, destacou que o aumento dos custos de insumos e combustíveis – especialmente do diesel – afeta toda a cadeia produtiva, chegando ao consumidor final.

Investimentos

Segundo ele, a manutenção dos investimentos segue como prioridade. “Tentamos fazer o que é mais assertivo na produção de alimentos com qualidade”, afirmou, ressaltando que os produtores do oeste baiano são referência em produtividade e qualidade, características que estarão representadas na feira.

De acordo com a presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), Alessandra Zanotto Costa, apesar das tensões geopolíticas, o agronegócio baiano continua em expansão. “O setor segue ampliando e diversificando suas atividades, além de atrair novos investimentos”, afirmou, destacando o otimismo da categoria.

O prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Junior Marabá, ressaltou o crescimento da BFS ao longo dos anos e destacou a tecnologia de ponta aplicada nas lavouras como base do desenvolvimento regional. Ele também enfatizou a importância da atuação conjunta dos diversos setores do agronegócio, classificando a feira como uma vitrine da produção e um momento estratégico para a economia local.

Além da Aiba, que coordena o evento, a BFS conta com o apoio da Abapa, da Associação dos Revendedores de Máquinas e Implementos Agrícolas e da Fundação Bahia.