Coelba anuncia entrega de duas novas subestações no Oeste

No total, serão investidos R$ 2,2 bilhões em obras estruturantes no Extremo Oeste até 2027 - Foto: Divulgação

Durante o primeiro dia da Bahia Farm Show, que acontece na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, o grupo Neoenergia Coelba anunciou a implantação de duas novas subestações previstas para julho deste ano. Os equipamentos vão fornecer energia para cerca de 250 mil habitantes. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 11.

As subestações serão chamadas Barreiras III e Alto Fêmeas II. Além disso, foi inaugurada a nova loja para atendimento ao cliente em Luís Eduardo Magalhães.

Os investimentos fazem parte do plano estratégico regionalizado da distribuidora, visando impulsionar ainda mais o desenvolvimento econômico e social da Bahia. No total, serão investidos R$ 2,2 bilhões em obras estruturantes no Extremo Oeste até 2027.

A nova subestação Barreiras III beneficiará mais de 70 mil clientes, atendendo cerca de 150 mil habitantes. Isso representa uma ampliação de 25 MVA na oferta de energia ao município e à região de Barreiras.

A segunda subestação, Alto Fêmeas II, beneficiará mais de 55 mil clientes, levando mais energia para cerca de 100 mil habitantes. Serão construídos 74 km de linha de subtransmissão em 138 kV, entre Alto Fêmeas II e Mundo Verde. A rede expandida beneficiará toda a região de Luís Eduardo Magalhães e áreas rurais dos municípios de Barreiras, Riachão das Neves, São Desidério e Formosa do Rio Preto.

“A Neoenergia Coelba pretende atender de forma integral as demandas de uma das regiões mais prósperas da Bahia. Fizemos estudos e projeções prévias, dialogamos com empresários e produtores rurais para contribuir de forma assertiva para o desenvolvimento dos empreendimentos do agronegócio”, afirma o diretor-presidente da Neoenergia Coelba, Thiago Guth.