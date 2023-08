"A Bahia é a bola da vez na mineração", aponta Carballal

Convidado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) para assumir a Companha Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), o vereador licenciado Henrique Carballal se disse pronto para o desafio de comandar a estatal, considerada estratégica para a economia baiana, e traçou as expectativas

Em visita ao grupo A TARDE, onde foi recebido pelo diretor de Relações Institucionais, Luciano Neves, o gestor, à frente da CBPM há pouco mais de dois meses, afirmou que o intuito é de fazer com que a Bahia, que possui a 3ª maior produção mineral de todo o Brasil, seja cada vez mais protagonista do setor e um destino atrativo para a implantação de fábricas e operações que façam girar a máquina econômica do estado.

"Acho que vocês terão grandes surpresas. Não posso estar divulgando tudo, até porque na CBPM estamos executando a política e o fio condutor desse processo é o governador Jerônimo, então é ele que deverá anunciar, mas ainda nesse ano deveremos ter a vinda de duas fábricas para a Bahia, uma de cimento e uma de silício", pontuou.

"Temos uma mina de calcário especial para a produção de cimento que, ao invés de licitar a mina para que retirem o calcário e levem embora como commodity, vamos estimular a implantação da fábrica aqui na Bahia. Temos também uma área de silício que será entregue para a iniciativa privada, com o compromisso de instalação de uma outra fábrica para o processamento dessa sílica aqui na Bahia. Não queremos que a Bahia continue em uma lógica da mineração de prospectar os negócios, entregar para a iniciativa privada, retirar os commodities e enviar para fora do país. Podemos ir muito além".

A bola da vez

Em movimento contrário ao mercado nacional, que registrou queda de 26%, a produção mineral comercializada da Bahia alcançou um crescimento de 7% em 2022, com um valor bruto de R$ 10,2 bilhões de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM).

O relatório aponta também que o setor possui mais de 14 mil empregos diretos e cerca de 150 mil postos de trabalho acrescidos dos indiretos, já que de acordo com o IBRAM (Instituto Brasileiro de Mineração), cada emprego direto cria 11 indiretos na atividade mineral.

Com o desafio de manter essa produção a todo vapor, Carballal, que foi eleito vereador de Salvador em 4 ocasiões, ilustrou qual será o papel da CBPM nesse novo momento econômico e também político, com a eleição do governador Jerônimo Rodrigues e de um presidente alinhado com a gestão estadual como o presidente Lula (PT).

"A CBPM hoje não apenas uma empresa de pesquisa e sim uma empresa de fomento e também de mineração. Estamos estudando não apenas licitar as áreas mas também passar a ser sócio dos grandes empreendimentos. Para assim termos assentos nos conselhos dessas empresas e para garantir que as políticas que forem fruto do desenvolvimento econômico dessa produção mineral se reflita na qualidade de vida da população", disse em conversa com A TARDE.

Dr.Manoel Barreto, diretor técnico da CBPM, Luciano Neves,diretor de relações institucionais do Grupo A TARDE, Henrique Carballal, presidente da CBPM e Carlos Borel, chefe de gabinete da estatal | Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

"A Bahia é a bola da vez na mineração. A produção mineral que a Bahia vai crescer ainda mais vinculada aos minerais que são fundamentais para a transição energética. Precisamos garantir que essa exploração mineral ocorra respeitando o ambiente e as políticas sociais fundamentais, mas precisamos compreender também que a Bahia não pode perder essa oportunidade. Temos condições de atrair grandes indústrias para cá e abastecer a sede que o mercado mundial vai ter de tudo que está vinculado à transição energética", avaliou.



"Estamos virando protagonistas efetivamente do debate nacional sobre mineração. A intenção da CBPM é trazer os grandes eventos de mineração para a Bahia, que é o 3º maior produtor e com a a maior diversidade mineral do país", finalizou o gestor que embarca na segunda-feira, 28, para Belém (PA) onde acontece o Expo & Congresso Brasileiro de Mineração (EXPOSIBRAM 2023), o maior evento de mineração do Brasil e um dos mais relevantes da América Latina.

O evento visa promover negócios, aproximar a indústria mineral da sociedade e reunir os principais players da mineração no debate das perspectivas de negócios para a indústria global.

Participaram do encontro também o diretor técnico da CBPM, Dr.Manoel Barreto, o chefe de gabinete da estatal, Carlos Boreal, o líder de projetos especiais do Grupo a TARDE, Thiago Décimo, e o editor de política do grupo, Fernando Valverde.