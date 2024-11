"A Inteligência Artificial vai ser a nossa inteligência aumentada", garante Giardeli no Summit

GIl Giardeli dirante palestra no Summit - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O Summit de Negócios Made in Bahia teve início nesta quarta-feira, 30, e tem o objetivo de fortalecer a economia regional, além de fazer a conexão entre empresários de diversos setores do estado. Gil Giardeli, estudioso de inovação e economia digital, e que está palestrando no evento, falou sobre o futuro da humanidade com a Inteligência Artificial.

"A Inteligência Artificial, ela vai ser a nossa inteligência aumentada e vai nos trazer uma era de prosperidade, já está trazendo como nunca visto. A grande maioria dos empregos continuarão existindo, sofrerão um grande impacto, como toda profissão, e é normal isso", iniciou ele.

Giardeli também afirmou que algumas profissões deixarão de existir e explicou o motivo de isso não ser um problema.

"Toda profissão é nobre, mas nem todas cabem no século XXI. Vou pegar um exemplo aqui mais prático. Pessoas que trabalhavam cortando cana, um trabalho muito duro. Deixamos as máquinas fazerem isso. Pessoas que trabalham em limpezas de casas, de fábricas, deixamos as máquinas fazerem isso", explicou o estudioso.

Summit

O evento, promovido pelo Grupo Business Bahia, acontece nos dias 30 e 31 de outubro no Armazém Convention, no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. A expectativa é de que o summit receba cerca de 1.000 empresários por dia.

O Summit Made in Bahia visa maximizar oportunidades de negócios B2B e fortalecer a economia local, reunindo os principais empresários do estado, executivos, jornalistas e autoridades. O evento também está aberto ao público em geral.