A TARDE Cast discute desafios da IA e segurança nas urnas

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Jaime Barreiros vai discorrer sobre o cenário complexo das Eleições 2026 - Foto: Arquivo Pessoal

Nesta quarta-feira, 25, o A TARDE Cast recebe um dos maiores especialistas em Direito Eleitoral da Bahia: o analista judiciário do TRE-BA, Jaime Barreiros.

Em pauta, o cenário complexo das Eleições 2026, marcado pela ascensão da Inteligência Artificial (IA) e pela reta final do fechamento do cadastro eleitoral.

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Com o prazo para o alistamento e regularização de títulos se encerrando no próximo dia 6 de maio, Barreiros destaca a urgência para que o cidadão não deixe para a última hora.

Após essa data, o cadastro será fechado para que a Justiça Eleitoral organize a logística de votação, que em 2026 definirá novos representantes para a Presidência, Governos Estaduais, Senado e Assembleias.

IA e o combate à desinformação

Um dos pontos centrais da entrevista é o uso de IA nas campanhas. O analista discorre sobre como o tribunal tem se preparado para identificar e punir o uso de deepfakes e conteúdos manipulados que visam desequilibrar o pleito.

Bastidores da legitimidade

Para quem vê apenas o dia da votação, vai ficar sabendo do trabalho invisível do analista judiciário e como o monitoramento técnico, o processamento de dados e a organização das zonas eleitorais garantem que a vontade do povo seja respeitada.

Sobre a segurança do processo, vamos desmistificar camadas de auditoria pouco conhecidas, como o Teste Público de Segurança (TPS) e a verificação do código-fonte, reforçando que o sistema é composto por múltiplas barreiras que tornam a fraude praticamente impossível.

Representatividade e legislação

A conversa também vai abordar as mudanças recentes na legislação, incluindo:

- uma avaliação crítica sobre a eficácia das políticas para mulheres e pessoas negras. Barreiros discute se os avanços são práticos ou se ainda enfrentamos barreiras estruturais nos partidos.

- até onde a Justiça Eleitoral pode interferir nas decisões partidárias sem ferir a autonomia das legendas.

- o papel pedagógico do TRE-BA na construção de um cidadão mais consciente e participativo.

- a data 06/05/2026 é o último dia para tirar, transferir ou regularizar o título.

- o dia 16/08/2026 é o início oficial da campanha eleitoral nas ruas e internet.

O 1º turno das eleições é no próximo dia 04/10/2026 em todo o território nacional.

A entrevista completa traz um panorama essencial para candidatos, advogados e, principalmente, para o eleitor que deseja entender os bastidores da democracia brasileira.