ACB lança conjunto de podcasts mirando promover debates

Podcasts foram lançados nesta sexta-feira, 14 - Foto: Reprodução | Instagram

A Associação Comercial da Bahia (ACB) lançou, nesta sexta-feira, 14, os podcasts 'É da Nossa Conta!', 'Persperctivas' e 'Trajetórias da Bahia', em parceria com o portal 'E Aí?'. O evento de lançamento aconteceu na sede da ACB, no bairro do Comércio.

O objetivo dos podcasts apresentados semanalmente é promover debates e incentivar uma sociadade participativa. O 'É da Nossa Conta!' será conduzido pelo presidente da ACB, Paulo Sérgio Cavalcanti, e pela jornalista Fernanda Dourado, com a participação de empresários, políticos e gestores. O primeiro convidado do programa, que terá episódios todas as segundas, às 19h, é o deputado federal Capitão Alden (PL). A entrevista está disponibilizada no canal do Youtube do 'E Aí?'.

O deputado Capitão Alden (PL) participou do programa de estréia | Foto: Divulgação

Cavalcanti reforçou a importância da ferramenta para construir um ambiente de de debate harmonioso e aberto para todos.

“Precisamos estar conectados com o nosso tempo. E hoje, os podcasts são uma ferramenta acessível e dinâmica para transmitirmos nossas mensagens, dizer para toda a sociedade onde o nosso calo aperta e, a partir do debate harmonioso e contributivo, buscarmos ideias e caminhos para um ambiente melhor para todos”, afirmou Cavalcanti.

Perspectivas

Já o programa 'Perspectivas' é apresentado pelo jornalista e advogado Zilan da Costa e Silva, e também receberá convidados de diferentes nichos para o compartilhamento de histórias de acadêmicos, empresários, artistas e líderes comunitários, explorando diferentes tópicos. O primeiro episódio também já está disponível no Youtube.

O terceiro podcast é o 'Trajetórias da Bahia', apresentado pelo historiador e consultor Rafael Dantas, que contará participações ilustres para enriquecer o debate sobre economia e desenvolvimento social, além do resgate da história da Bahia.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o historiador explicou que a ideia do programa semanal, que terá o primeiro episódio disponibilizado na próxima quarta-feira, 19, é trazer diferentes personalidades que contribuíram e contribuem para o desenvolvimento da Bahia.

"A ideia do podcast é fazer um resgate na história da Bahia, na história econômica do estado, do desenvolvimento econômico no decorrer do século XX, e também um resgate, um incentivo as produções de pesquisas literárias, envolvendo a temática Bahia, os livros, documentos como um todo. Vamos ter programas semanais entrevistando empresários, críticos, professores e historiadores, artistas, artesãos, pessoas que ajudaram a pensar a Bahia, fazendo um resgate da Bahia de Mangabeira, de Rômulo Almeida, conversar com Waldeck Ornelas, conversas com professores universitários, pesquisadores, políticos, presidentes de grandes empresas e companhia, para falar sobre o ontem, o agora e o amanhã", explicou Rafael, que continuou.

"A ideia é essa. Serão programas semanais disponibilizados no Youtube a partir da quarta-feira pela noite, e o nome 'Trajetórias da Bahia' é justamente esse resgate no papel da comunidade, do papel do indivíduo da sociedade como um todo. Vamos ter espaços específicos para a produção de novas pesquisas, resgatando não só a história, como também o contexto geográfico, o político, o social do nosso estado", pontuou.