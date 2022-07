Acelen anuncia redução do preço da gasolina em 5,2% na Bahia

A Acelen, empresa que administra a Refinaria de Mataripe, antiga Landulpho Alves, anunciou uma redução dos preços do diesel e da gasolina na Bahia. Os novos valores já são válidos a partir desta quinta-feira, 7.

Os valores serão reduzidos em 9% para o diesel, e 5,2% para a gasolina. Os valores dos combustíveis tinham aumentado em junho, de 6,4% para o diesel; e 3,2% para a gasolina.

De acordo com a companhia, o reajuste segue critérios de mercado que levam em consideração variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais, dólar e frete.

Uma redução no preço da gasolina já vinha ocorrendo pelo menos desde a semana passada, quando as alíquotas dos combustíveis foram reduzidas. Nesta semana, o governo da Bahia reduziu as bases de cálculo do ICMS sobre sobre os combustíveis em 24,4%.