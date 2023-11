Acidente entre carro e bicicleta termina com três pessoas mortas | A TARDE

Uma batida entre um carro e uma bicicleta terminou com três pessoas mortas e uma ferida em estado grave na noite de segunda-feira, 27, na BA-001, em trecho da cidade de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), duas das vítimas eram irmãos de 12 e 16 anos.

Segundo informações da PRE, o acidente aconteceu por volta das 18h30, no km 555. As vítimas mortas foram identificadas como Macline Pontual Dourado, de 28 anos, Isac Souza de Jesus, de 12 anos, e Willian Lucas Souza Oliveira, de 16.

Macline Pontual Dourado era esposa do motorista do carro, que tem 25 anos, e foi levado para o Hospital Luís Eduardo Magalhães, em Porto Seguro, com lesões consideradas graves.

Informações iniciais apontam que os irmãos, que estavam na bicicleta, trafegavam pelo acostamento da rodovia, quando foram surpreendidos pelo carro do casal, que fazia uma ultrapassagem. Com o impacto, os dois foram arremessados.

Os corpos das três vítimas foram levados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Porto Seguro. O velório dos adolescentes acontecem no povoado de Vera Cruz. Já o de Macline Dourado será no bairro Gusmão, em Eunápolis.

Ainda não há detalhes de quando as vítimas serão sepultadas.